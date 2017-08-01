Güney Kıbrıs:
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01 Ağustos 2017 Salı 08:16

Anastasiadis De Eide’nin Veda Resepsiyonuna Katılacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Kıbrıs’tan ayrılacak olması nedeniyle Perşembe akşamı vereceği resepsiyona katılma kararı aldığı belirtildi.

Anastasiadis De Eide'nin Veda Resepsiyonuna Katılacak
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 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Kıbrıs’tan ayrılacak olması nedeniyle Perşembe akşamı vereceği resepsiyona katılma kararı aldığı belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’nin, Kıbrıs’tan ayrılacak olması nedeniyle, Perşembe akşamı Ledra Palace Otel’de vereceği veda resepsiyonuna katılma kararı aldığını yazdı.

Anastasiadis’in, Eide ile son dönemde kamuoyu önündeki anlaşmazlığı nedeniyle, resepsiyona ilişkin daveti kabul edip etmeyeceğini düşündüğü şeklindeki bilgilere karşın, Anastasiadis’in davete katılma kararı aldığını yazan gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da resepsiyona katılacağına, Crans-Montana’daki konferansın başarısızlığının ardından, liderlerin, sosyal içerikli bile olsa, ilk kez bir araya geleceğine dikkati çekti.

Gazete; Eide’nin, ülkesi Norveç’teki seçimlerde aday olması nedeniyle BM’deki görevini bırakacağını anımsattı.

Gazete haberinde ayrıca, Rum Yönetimi’nin, Eide’yi, Crans-Montana’daki başarısız çabanın ardından, “tüm taraflarca kabul edilmesi ihtimali olan bir Türk önerisi bulunduğu” şeklindeki görüşü ortaya koymakla suçladığını, Anastasiadis’in böyle bir öneri bulunduğunu ret ederek, tutanakları yayınlayacağı - ancak bunu yapmadı - şeklinde uyarıda bulunduğunu da belirtti.

Eide’nin yarın Kıbrıs’a yeniden geleceğini belirten gazete, Eide’nin liderlerle ayrı ayrı görüşeceğini, Perşembe günü saat 09.00’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geleceğini, ardından ise saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edileceğin yazdı.

Kıbrıs’tan ayrılmadan (daimi mi geçici mi olduğunu zaman gösterecek) önce Eide’nin son resmi temaslarını yapacağını yazan gazete, Eide’nin yakın zaman içerisinde, iki raporunu BM Genel Sekreterliği’ne sunacağını, bunlardan bir tanesinin iyi niyet misyonuyla, diğerinin ise “gizli bilgi ve unsurların kaydedilmesiyle içe dönük olacağını” belirtti.

Gazete, Eide’nin raporlarının, BM Genel Sekreteri’nin ilerde Kıbrıs konusunda yeni bir girişimde bulunup bulunmamasına barometre olacağını yazdı.

Haberi; “İki Lider Olumlu Yanıt Verdi - Eide’nin Partisinde Görüşecekler” başlıklarıyla aktaran Politis gazetesi, iki toplum liderinin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Perşembe akşamı vereceği resepsiyona katılmaya olumlu yanıt verdiğini yazdı.

Gazete böylelikle liderlerin, Crans-Montana’dan sonra ilk kez bir araya gelme fırsatına sahip olacaklarını da belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise haberi; “Eide Yeni Görüşmelerle Ayrılıyor” başlığıyla aktarırken, Haravgi gazetesi “Eide Son Ziyaret İçin Kıbrıs’ta” başlığını kullandı.

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