Anastasiadis Çipras’la görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Avrupa Konseyi toplantısı sebebiyle bulunduğu Brüksel’de dün Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la görüştü.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın dün Brüksel’de gerçekleştirdikleri görüşmede Kıbrıs sorununun ele alındığını yazdılar.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun konuya ilişkin açıklamasında, Anastasiadis’in Kıbrıs sorunu ve bu konuda gerçekleştirdiği temaslarla ilişkin Çipras’ı bilgilendirdiğini belirterek, müzakerelerin yeniden başlaması çerçevesinde beklenen gelişmeler konusunda iki tarafın koordinasyonunun bir kez daha doğrulandığını vurguladığını yazdı.

Prodromu, Anastasiadis ve Çipras’ın, Avrupa Konseyi’ni ilgilendiren konular da dahil olmak üzere diğer bazı konularda da yakın işbirliği unsurlarını ele aldıklarını vurguladı.

STEFANU: “GERÇEKTEN KRİTİK BİR DÖNEM”

Öte yandan AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununda gerçekten kritik bir dönemden geçildiği iddiasında bulundu.

Habere göre dün yaptığı yazılı açıklamada, Crans Montana’daki başarısızlık sonrasında meydana gelen durağanlık döneminin büyük tehlike arz ettiğini ifade eden Stefanu, müzakereler olmadan Kıbrıs sorununun çözümüne ulaşılamayacağını, herkes gibi Anastasiadis’in de müzakerelerin başlamasını ilk hedefi edinmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

