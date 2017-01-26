Anastasiadis: “Cenevre Konferansı Ne Başlangıçtı Ne De Son”

“MÜZAKERELER KIBRIS’TA DEVAM EDECEK”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakere sürecinin devam şekline 1 Şubat’ta yapılacak görüşmede karar verileceğini, yeni bir Cenevre konferansı konusunun da görüşülecek konular arasında olacağını açıkladı.

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Rum Başkanlık Sarayı’na dönüşünde yaptığı açıklamada, müzakere sürecinin devamında izlenecek yöntem ve sürecin ilerisine 1 Şubat’ta karar verileceğini söylediğini aktardılar.

Habere göre Anastasiadis açıklamasında, bugünkü görüşmede ilk olarak Mont Pelerin’deki görüşmeler konusunda müzakerecilerden bilgi alındığını belirterek, görüşmedeki ikinci unsurun ise görüşmelerin Kıbrıs’ta devam etmesi yönünde alınan karar olduğunu ifade etti.

Kıbrıs’taki görüşmelerin altı başlıktaki tüm görüş ayrılıklarının ele alınması ve mümkün olduğunca çok uzlaşı noktasına varılmasını hedefleyeceğini vurgulayan Anastasiadis, müzakere sürecinin nasıl ilerleyeceğine 1 Şubat’ta Akıncı’yla yapacakları görüşmede karar vereceklerini belirtti.

1 Şubattaki görüşmede ele alınacak konular arasında ikinci bir Cenevre konferansının olup olmayacağı şeklindeki bir soruya karşılık ise Anastasiadis, “Bunun elbette ele alınacak konular arasında bulunduğunu, Cenevre konferansının ne bir başlangıç ne de bir son olduğunu, garantiler konusunda görüşmelerin sürmesi gerektiğini” ifade etti.

TC Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in açıklamalarına ilişkin görüşünün sorulması üzerine ise Anastasiadis, “açıklamalarında temkinli davranmak istediğini ancak Türk yetkililerinin kabul edilemez açıklamalarda bulunmayı sürdürerek olumsuz hava yaratmaktan başka bir şey yapmadıklarını” iddia etti ve bu görüşü bugünkü görüşmede de dile getirdiğini vurguladı.

Anastasiadis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin uluslararası konferansa ilişkin sözlerini de değerlendirerek, açıklamalarında daha dikkatli olması konusunda Eide’yi uyaracaklarını belirtti.