Anastasiadis Bulgaristan’da

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in üç günlük ziyarette bulunmak üzere dün Bulgaristan’a gittiği haber verildi.

Alithia gazetesi Anastasiadis’in başkent Sofya’daki temasları çerçevesinde Güney Kıbrıs ile Bulgaristan arasında başta enerji olmak üzere çeşitli alanlarda ticari işbirliklerinin artması yönünde çaba göstereceğini yazdı.

Anastasiadis’in bugün Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev ile bir araya geleceğini, ardından iki ülke heyetleri arasında görüşmelere geçileceğini aktaran gazete, Anastasiadis ile Plevneliev’in bir miktar ikili anlaşmaya imza atacağını belirtti.

Habere göre, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Meclis Başkanı Çeçka Çaçeva ve diğer kişilerle de görüşecek olan Anastasiadis’e ziyaret sırasında eşi Andri Anastasiadis, Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis eşlik ediyor.

Gazete, Anastasiadis’in 23 Şubat tarihinde Atina’ya gitmek üzere Sofya’dan ayrılacağını da kaydetti.