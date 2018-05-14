Anastasiadis Bulgaristan’a gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Çarşamba günü AB-Balkan Ülkeleri Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Bulgaristan’a gideceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, AB ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerle ilgili toplantıya, Türkiye’nin katılmayacağını yazdı. Gazete, Türkiye’nin, AB’nin “batı Balkan ülkeleri” sınırlaması getirdiği gerekçesiylegeçmişte bu konuyu protesto ettiğini kaydetti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın zirve toplantısından sonra yapılacak açıklamanın Balkan ülkeleriyle ortak açıklama şeklinde değil, AB üyesi ülkeler tarafından yapılacak açıklama olmasında ısrar ettiğini; böylelikle Kosova’nın bağımsızlığının yasallaştırılmasıyla ilgili herhangi bir faaliyette bulunulmasının ve Kıbrıs meselesine herhangi bir yansıma yapmasınınönüne geçmeye çalıştığını yazdı.

Ankara’nın bu durumla ilgili “eli kolu bağlı oturmayacağı” yorumunu yapan gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İngiltere ziyaretinin bu durumla ilintili olduğunu ve bu ziyaretin Avrupa kanadını “rahatsız etmek” maksadıyla yapıldığını da iddia etti.

