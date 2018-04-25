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Anastasiadis bugün Rum Meclis Başkanı Şilluris ile görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 16 Nisan’da gerçekleştirdiği sosyal içerikli yemekte konuşulanlar hakkında partilere yönelik başlattığı bilgilendirme çerçevesinde bugün Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile görüşeceği belirtildi. 

Anastasiadis bugün Rum Meclis Başkanı Şilluris ile görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 16 Nisan’da gerçekleştirdiği sosyal içerikli yemekte konuşulanlar hakkında partilere yönelik başlattığı bilgilendirme çerçevesinde bugün Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile görüşeceği belirtildi. 

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:47
Anastasiadis bugün Rum Meclis Başkanı Şilluris ile görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 16 Nisan’da gerçekleştirdiği sosyal içerikli yemekte konuşulanlar hakkında partilere yönelik başlattığı bilgilendirme çerçevesinde bugün Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile görüşeceği belirtildi. 
Politis gazetesi, geçen pazartesi DİKO ve EDEK ile ayrı ayrı görüşen Anastasiadis’in bugün ise Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile bir araya geleceğini yazdı.
Habere göre, Anastasiadis yarın da AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ı kabul edecek.
Anastasiadis’in, ELAM Başkanı Hristos Hristu ile yapacağı görüşmenin saatinin henüz netleşmediğini yazan gazete, Anastasiadis’in 2 Mayıs’ta Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis, 4 Mayıs’ta ise Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus ile görüşeceğini belirtti. 

PRODROMU 
Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu dün gerçekleştirilen bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalar çerçevesinde iç cepheye köprü atıp atmadığı şeklindeki bir soru üzerine bunu ret etmedi ve işbirliğinin, Anastasiadis’in kesin arzusu olduğunu belirtti. 

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Prodromu, Anastasiadis’in yeniden seçilme talebinin bu koşullarla olduğunu, bir diğer deyişle, vatandaşın devlet ve siyasi liderliğin karar almasını beklediği  (içe dönük ) büyük sorunlarda, konularda işbirliğine gereksinim olduğunu ifade etti. 

NİKOLAS VE LİLLİKAS’IN ÖNERİLERİ BAKANLIKLARDA 
Politis gazetesi aynı haberinde, Rum hükümetinin, önemli ve kritik yasa tasarılarının mecliste ileriye götürülmesine olanak sağlayacak ittifaklar kurma çabası içerisinde ileriye dönük adımlar attığını yazdı. 
Gazete, Rum Bakanlar Kurulu’nun kararıyla, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın, başkanlık seçimleri kampanyası çerçevesindeki önerilerinin, ilgili bakanlıklara gönderildiğini belirtti. 
Habere göre, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu bu konuda yaptığı açıklamada ise söz konusu önerilerin, hangilerinin hayata geçirilmesinin mümkün olacağının tespit edilmesi için bakanlıkların teknokratları ve danışmanları tarafından inceleneceğini yazdı. 
 

Son Güncelleme: 25.04.2018 11:18
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