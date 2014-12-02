Anastasiadis Bugün Ameliyat Oluyor

GAZETECİLERİN NE HİSSETTİĞİ SORUSU ÜZERİNE “ÇOK İNSANİ” DİYEN ANASTASİADİS, “BARBAROS GEMİSİNİN, KALP KAPAKÇIĞINDAN DAHA BÜYÜK SERÜVEN OLDUĞUNU” SÖYLEDİ

Kalp kapakçığındaki sorunun giderilmesi için pazar günü New York’a giden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün Kıbrıs saatiyle 13.00’te ameliyata alınacağı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün yapılacak ameliyatıyla ilgili habere geniş yer verdi.

Politis, Anastasiadis’in, tetkikler için dün “Mount Sinai” hastanesine yattığını da bildirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’taki “Mount Sinai” üniversite hastanesindeki ameliyathaneye, New York saatiyle bu sabah 06.00’da alınacağını, operasyonun ise yarım saat veya 2 saat sonra başlayacağını yazan gazete Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in yaptığı açıklamaya dayanarak ameliyatın 3 veya 6 saat sürebileceğini belirtti.

Haberde Anastasiadis’in ameliyatının, kalp kapağı konusunda uzman olan ayrıca bu alanda binlerce ameliyat yapan, “Mount Sinai” hastanesi kalp cerrahisi bölümü başkanı Dr.David Adams tarafından yapılacağı da anımsatıldı.

Gazete Anastasiadis’in eşi Andri’nin de Anastasiadis’in yanında olduğunu, kızlarının ise New York’a bugün gitmesinin beklendiğini yazdı.

“ANASTASİADİS’İN NEŞELİ OLDUĞU GÖZLEMLENDİ”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ameliyata yönelik stresine karşın neşeli olduğunun gözlemlendiğini yazan gazete, Anastasiadis’in New York’a varmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Habere göre Anastasiadis, ameliyatının, daha önce planlandığı gibi perşembe günü değil salı olmasını arzuladığını ifade etti.

“ÇOK İNSANİ... BARBAROS DAHA BÜYÜK SERÜVEN”

Doktorların, kalp kapakçığındaki sorunun giderileceği konusunda iyimser olduğunu söyleyen Anastasiadis, hastaneye girmeden önce sağlık serüveni konusunda ne hissettiğinin sorulması üzerine, benzer serüvende herkesin hissettiği gibi “Çok insani” yanıtını verdi.

Anastasiadis daha sonra şaka yaparak “Barbaros gemisinin, kalp kapakçığından daha büyük serüven olduğunu” söyledi.

Gazetecilerin, Anastasiadis’e en kısa zamanda iyileşmesi yönünde temennilerde bulunduğunu yazan gazete, Anastasiadis’in ise ameliyat sonrasında gazetecilerle sohbet etme fırsatına sahip olacağı şeklinde yanıt verdiğini belirtti.

Habere göre Anastasiadis’i pazar akşamı kaldığı otelde Rum medyasının yanı sıra Mount Sinai hastanesindeki Yunan doktorlar da ziyaret etti.

BIDEN’DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Öte yandan Politis gazetesi, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in dün Anastasiadis ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu yazdı.

Amerikan Başpiskoposu Dimitrios’un, ameliyat sonrasında Anastasiadis’i hastanede ziyaret etmesinin de beklendiğini yazan gazete Rum siyasilerin de geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını belirtti.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Anastasiadis’in erken zamanda iyileşmesini ve Ada’ya demir gibi dönmesini diledi.

DİSİ ve Rum Vatandaşlar Hareketi de yaptıkları açıklamada Anastasiadis’e geçmiş olsun mesajları gönderdi.