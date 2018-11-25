Anastasiadis Brüksel’de

HRİSTODULİDİS İSE KUVEYT’TE

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün gerçekleştirilecek ve ana gündem maddesini İngiltere’nin AB’dan ayrılması sürecini teşkil eden AB zirvesine katılmak amacıyla Brüksel’e gittiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in zirve çerçevesinde Avrupa Parlamentosu Başkanı Atonio Tajani ile de bir araya geleceğini belirtti.

Gazete, aynı haber içerisinde Anastasiadis’in, Aralık ayı içerisinde Avrupa Parlamentosu’nda konuşma yapacağını yazdı.

Habere göre, adaya bu akşam dönmesi beklenen Anastasiadis’e Brüksel ziyaretinde Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu da eşlik ediyor.

HRİSTODULİDİS

Fileleftehros gazetesi, aynı haber içerisinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Kuveyt’e gittiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis yarın Kuveyt Emiri El Ahmet El Cabir El Sabah ile bir araya gelecek.

Hristodulidis ayrıca Kuveyt Başbakanı Cabir el-Mübarek el-Sabah ve Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Sabah Halid El Hamad El Sabah ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.

Hristodulidis ziyareti çerçevesinde iki ülke ticaret ve sanayi odaları tarafından organize edilen Kuveyt-Güney Kıbrıs Müteşebbis Forumu’nda da konuşma yapacak.