Anastasiadis BM Güvenlik Konseyi Daimi Üye Ülkeleri Temsilcileriyle Biraraya Geldi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bugün yapacağı görüşmelerde ne isteyeceği ve görüşmelerin sonucunun ne olabileceğine ilişkin senaryolar Rum basınında bugün de yer alırken, Anastasiadis’in dün New York’ta gerçekleştirdiği temaslar da gazetelerde yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Guterres Ne İsteyecek?” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’le bugün gerçekleştireceği görüşmelerden çıkacak en olası sonucun Guterres’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un taraflarla temaslarının sürmesi olarak görüldüğünü iddia etti.

Gazete, Guterres’in liderlerle bugün gerçekleştireceği görüşmelerde talep edebileceği bazı unsurlara ilişkin varsayımlara yer verirken, Guterres’in Akıncı’yla yarın yapacağı duyurulan görüşmenin saatinin değişmesinin sebebine ilişkin ise herhangi bir bilgi olmadığını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in ise dün BM Genel Kuru’nda yaptığı konuşma sonrasında temaslarını sürdürdüğünü, Moldova Başbakanı Pavel Filip’le görüşen Anastasiadis’in daha sonra BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ülkenin temsilcileriyle yemekte bir araya geldiğini aktardı.

Habere göre Anastasiadis-Filip görüşmesinde, Moldova’nın AB’ye daha da yakınlaşması konusundaki karşılıklı işbirliği ele alınırken, Moldova Başbakanı verdiği destek için Anastasiadis’e teşekkürlerini dile getirdi.

Gazete ayrıca, Anastasiadis’in Güvenlik Konseyi beş daimi üyesi ülke temsilcileriyle yediği yemekte Kıbrıs Rum tarafının tezlerini ayrıntılarıyla dile getirmiş ve Genel Kurul’da yaptığı konuşmayı özetle yinelemiş olmasının beklendiğini yazdı.

