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Anastasiadis: “Birleşik Bir Kıbrıs Teslim Edeceğim”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, görev süresinin bitiminde birleşik bir Kıbrıs teslim edeceğine inandığını belirtti.

Anastasiadis: “Birleşik Bir Kıbrıs Teslim Edeceğim”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, görev süresinin bitiminde birleşik bir Kıbrıs teslim edeceğine inandığını belirtti.

01 Şubat 2016 Pazartesi 13:07
Anastasiadis: “Birleşik Bir Kıbrıs Teslim Edeceğim”
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ANASTASİADİS: “BİRLEŞİK BİR KIBRIS TESLİM EDECEĞİM”


 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, görev süresinin bitiminde birleşik bir Kıbrıs teslim edeceğine inandığını belirtti.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in DİSİ’nin dün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, görevi süresi bitene kadar Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin gerçekleşeceğinden emin olduğunu söylediğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, “beş yıllık görev süresi sonunda yine gururlu hissedeceklerini, çünkü yenden birleşmiş bir vatan teslim edeceğini” iddia etti.

Müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini ancak hala çok şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Anastasiadis, hedeflerinin boşluklar ya da belirsizlikler içeren bir çözümün sunulmaması olduğunu belirtti.

Anastasiadis konuşmasında “tazminatlar fonuna” özellikle değinerek “gerek tazminatlar gerekse nüfusun taşınması, barınma vs konularına ilişkin tazminatlar için fonlar hazır olmadan bir çözümün onaylanmasını istemenin mümkün olmadığını” vurguladı.

Anastasiadis: “Uluslararası anlaşmaların, yeni düzene ve Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ilişkin yasaların listeleri hazır olmadan ve çözüm sonrasında ne yaşayacağını bilmeyen bir halktan bir planı kabul etmesini isteyemezsiniz” şeklinde konuştu.

AB’nin çözüm sürecine katılımına da değinen Anastasiadis, “insan haklarının ve AB vatandaşlarının eşitliğinin ,AB ilke ve değerlerine rağmen garanti altına alınmasının mümkün olmadığı konusunda ilk kez görüş birliği bulunduğunu” iddia etti.

Anastasiadis, bunun sadece Kıbrıslı Rumların değil Kıbrıslı Türklerin de talebi olduğunu, bunun da geçmişe kıyasla büyük bir değişim olduğunu savundu.

“Uzlaşıya varılan unsurların, yeni başvuru olmadan AB ve BM üyesi olunmaya devam edileceğini, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm uluslar arası anlaşmalarının ve kuruluş anlaşmasının devam edeceğini garanti altına aldıklarını” öne süren Anastasiadis, “en önemli unsurun ise güven mektubu alan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin büyükelçilerinin yeniden güven mektubu almalarının gerekmemesi olduğunu” vurguladı.

Konuşmasında Annan Planı’na “ret oyu” veren kesimin endişelerine de değinen Anastasiadis, bu kesimin endişelerini gidermeyi hedeflediğini, Kıbrıslı Türklerin endişelerini de göz ardı etmediğini öne sürdü.

Anastasiadis, herkesin çözümün unsurlarını ve maddelerini bileceğini, ani bir çözüm planının sunulmasının söz konusu olmadığını da belirterek “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortadan kalkacağı endişelerini dile getirenlere yönelik olarak ise, Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasının Kıbrıslı Türkleri görmezden gelen ve sadece Kıbrıslı Rumların yönetimde olacağı bir Cumhuriyeti öngörmediğini” vurguladı.

Anastasiadis, bu konuda “gayet açık maddeler olduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni oluşturan kurucu unsurlar atıfta bulunurken kimsenin seçicilik yapamayacağını” belirtti.

NEOFİTU “TÜRKİYE’YE BASKI YAPIN”

Gazete, Anastasiadis’in ardından DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da konuşmasında birçok konunun yanı sıra Kıbrıs sorununa değindiğini ve uluslar arası topluma Türkiye’ye baskı yapmaları çağrısında bulunduğunu yazdı.

Neofitu, “çağdaş bir ülkede garantilerden ve üçüncü ülkelerin askeri varlıklarından bahsedilemeyeceğini” belirterek “AB üyesi bir ülkede AB normlarının çiğnenmesinden söz edilemeyeceği” vurusunu yaptı.

ULUSAL KONSEY BUGÜN TOPLANIYOR

Öte yandan gazete, Rum Ulusal Konseyi’nin Kıbrıs sorunu ve diğer gelişmeleri ele almak üzere bugün toplanacağını yazdı.

Habere göre toplantı sabah 10:00’da başlayacak.

Fileleftheros ise konuya ilişkin haberini: “Başkan Görev Süresinde Çözüm Umut Ediyor – Anastasiadis: Anlaşma Annan Planı’nı Reddeden Yüzde 76’nın Endişelerini Gidermeli” başlıkları altında verdi.

KİPRİANU: “ÇÖZÜMÜN ÇERÇEVESİ BELLİDİR”

Gazete bir diğer haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun EDON’un geleneksel Trodos gezisinde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre Kiprianu konuşmasında özetle, “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkleri birleştirecek bir çözüm istediklerini” belirterek “Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesinin kesin olduğunu, bundan fazlasını istemediklerini” savundu.

Türkiye’de gerçekleştirdiği temasların Güney Kıbrıs’taki bazı kesimlerce eleştirildiğini de belirten Kiprianu, her şeyin müzakere masasında belli olacağını ifade etti.

Öte yandan İnsani Konular ve Dış Rumlardan Sorumlu Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu da Kıbrıs sorununa ilişin açıklamada bulunarak, Kıbrıs sorununun çözülebilmesi için en önemli ve gerekli kararları Türkiye’nin alması gerektiği iddiasında bulundu.

Fotiu dün bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, müzakerelerde özlü ilerleme sağlanabilmesi için Türkiye’nin “işgal ve kolonizasyonu sona erdirmesi ve bugünkü koşullarda kabul edilemez olan garanti sisteminden vazgeçmesi” gerektiğini savundu.

Fotiu ayrıca, “ivedi toprak iadesi ve mülkiyet hakkı gibi tüm insan haklarına tam saygı olmadığı sürece özlü ilerleme sağlanamayacağını” belirterek “müzakerelerde en kısa sürede olumlu sonuç alma beklentisini sürdürdüklerini” vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Referandumlarda Boşlukları Olmayan Bir Çözüm – Anlaşmanın Ayrıntıları Halka Arz Edilecek”.

Simerini: “ ‘Hayırcı’ Yüzde 76 İçin Endişeli”.

Haravgi: “Beş Yıllık Görev Süresi Sonuna Kadar Yeniden Birleşmeden Emin”.




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