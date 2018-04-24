Anastasiadis bilgilendirmeye başladı

PAPADOPULOS VE SİZOPULOS’LA KIBRIS SORUNUNDAN ÇOK İÇ YÖNETİM KONULARINI GÖRÜŞTÜ

RUM YÖNETİMİ BM’DEN YENİ İNİSİYATİF BEKLENTİSİ İÇERİSİNDE

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 16 Nisan’da gerçekleşen görüşmelerinde konuşulanlar hakkında siyasi parti başkanlarına bilgi vermeye dün başladı.

Rum Başkanlık Sarayı’nda DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’la ayrı ayrı görüşen Anastasiadis’in Perşembe günü Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, önümüzdeki hafta itibarıyla da AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus ile görüşeceği kaydedildi.

Politis “BM’yi Bekliyorlar… Kıbrıs Sorununda Yeni Bir Şey Yok” başlıklı haberinde, Rum Başkanlık Sarayı’nın dünkü bilgilendirme görüşmelerinde Kıbrıs sorunu ve uzun bir aradan sonra gerçekleşmiş olmasına karşın 16 Nisan yemeğinde konuşulanlar hakkında, halen bilinenlere yeni bir şey eklemediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis’in Papadopulos ve Sizopulos ile görüşmelerinin ardından gazetecilerin karşısına çıkan Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için özel bir temsilci ataması olup olmayacağı sorularına karşılık, Rum yönetiminin böyle bir bilgisi olmadığını söyledi.

“Bazı hareketler olup olmayacağını görmeyi bekliyoruz” diyen Prodromu, BM’nin bu konuda Rum yönetiminin görüşünü sorup sormadığı sorusuna olumsuz cevap verdi, “Başkan’ın bu konudaki açıklamasının kesin ve olumlu olduğu kanaatindeyiz. Bunun ötesinde Başkan tek başına daha fazla bir şey yapamaz” dedi.

Prodromu “uluslararası konjonktüre, Türkiye’de erken seçim ilan edilmiş olmasına rağmen devamının gelebileceğine, bu sahne içerisinde BM’nin bazı inisiyatiflerinden bazı haberler gelebileceğine işaret etti. Beklenebilecek şeyin, BM’den bazı inisiyatifler olduğunu da söyleyen Prodromu “Aksi halde Başkan Anastaiadis’in diyaloğun yeniden başlaması gerektiği açıklamasına Türk tarafından yanıt gelmesini beklememiz gerekecek” dedi.

Görüşme sonrasında Nikolas Papadopulos’a TC Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti sırasında “ya iki devlet veya konfederasyondan” söz ettiği iddiaları soruldu. Papadopulos “Türk meydan okumalarını göğüsleme politikalarında planlı ilerlememiz gerek. Tam da bu yüzden Başkan Anastasiadis’in bu olumlu yaklaşımının devam etmesini istiyoruz” cevabını verdi.

Gazete, haberinin “İşbirliği Eli Uzattı…Açık Meseleler İçin Muhalefeti İstiyor… Dünkü Temasların Tabağında Özellikle İç Yönetim Konuları Vardı” başlığıyla ayırdığı bölümünde, Anastasiadis’in dünkü görüşmelerde, 16 Nisan yemeği hakkında bilgi vermesine rağmen ağırlıkla iç yönetim konularının ele alındığını haber verdi.

Gazete, Anastaiadis’in kamu hizmeti ve yerel yönetim reformu, batık krediler meselesinin göğüslenmesi için açık artırma prosedürünün basitleştirilmesi gibi bazı kritik konuların meclisten geçirilmesi konusunda merkez kanat partilerinden, özellikle de DİKO’dan destek istediği, bunun için Papadopulos’un seçim öncesinde sunduğu bazı önerileri hayata geçirmeye niyetli göründüğünü yazdı.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu Anastasiadis’in Papadopulos ve Sizopulos’la görüşmelerden memnun olduğunu belirterek, siyasi farklılıklarına rağmen işbirliği niyeti bulunduğunu, devletin modernizasyonu ve daha iyi işleyen siyasi sistem oluşturulması için gereken kararların alınması maksadıyla işbirliği yapılması gerektiği noktasında anlayış birliği oluştuğunu söyledi.

Alithia “Başkan Siyasi Liderliği Yemek Hakkında Bilgilendirmeye Başladı… Siyasi Parti Başkanları İle Yüz Yüze Görüşmeyi Tercih Etti” ve “Hükümet İnisiyatif Olması İhtimalini Göz Ardı Etmiyor” başlıklarıyla aktardığı haberinde, Papadopulos ve Sizopulos’un görüşme sonrasında yaptığı açıklamalardan alıntılara da yer verdi.



Gazeteye göre, Papadopulos “yapıcı ve faydalı” diye nitelediği görüşmede, son yemekle ve Anastasiadis’in bundan sonra atmayı düşündüğü adımlarla ilgili bilgi edinme fırsatı bulduğunu söyledi.Anastasiadis’in, DİKO’nun Kıbrıs sorunuyla ilgili önerilerine daha olumlu mu baktığı sorusuna karşılık da Papadopulos, Anastasiadis adına konuşamayacağını belirterek “biz kendisine önerilerimizi ilettik ve bu öneriler aracılığıyla işbirliği ruhu içerisinde ilerletebilecekleri bazı inisiyatifler bulmalarını umuyoruz” dedi.Sizopulos ise Anastasiadis’e, müzakerelerin yeniden başlaması olasılığı ve Kıbrıs Türk tarafının “tahrikkar” diye nitelediği tezleri konusunda EDEK’in, “bundan sonra yapılması gerekenlere” dair görüş ve tezlerini aktardığını söyledi.

RUHSATA AÇILMAMIŞ PARSELLER

Fileleftheros “Ağırlık İç Gündemde… Başkan İlçelere Yeni Ziyaret Turu Başlatacak, Enerji Meselesine Yeniden Bakacak” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda yeni hareket beklentisi içerisinde olmadığını, ağırlığı iç yönetim ve enerji konularına verdiğini yazdı.

Gazete, 3 Mayıs’ta Larnaka’dan başlamak üzere ilçeleri ziyaret ederek seçim öncesinde ilan ettiği programların uygulanıp uygulanmadığını yerinde görecek olan Anastasiadis’in, önümüzdeki haftalarda Kıbrıs sorunundaki muhtemel gelişmeler paralelinde ilgileneceği ikinci önemli konunun ise enerji olduğuna işaret etti.

Exxon Mobil’in araştırma sondajını gelecek Ekim ayında yapmayı planladığı için Rum yönetiminin oturup doğal gaz arama planlamasını 6 aydan önce gözden geçirmesi gerekmediğini belirten gazete, bu çerçevede bazı şirket ve devletlerin geçmiş dönemde not ettiği davranışlarını inceleyeceğini yazdı; “Münhasır Ekonomik Bölge’deki ruhsata açılmamış parsellerle ilgili karar alınması da bekleniyor” ifadesine yer verdi.

Haravgi, haberi “Başkanın Siyasi Parti Başkanlarıyla Görüşmelerinde Kıbrıs Sorunu-Batık Krediler… Hükümet BM’den ‘Bazı İnisiyatifler’ Bekliyor” başlığıyla aktardı.

