Anastasiadis Beslenmeye Başladı

New York’taki “Mount Sinai” üniversite hastanesinde geçtiğimiz Salı günü ameliyat olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in tedavisinin sorunsuz şekilde ilerlediği belirtildi.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in şahsi doktoru Savvas Kadis’in açıklamasına dayanarak, Anastasiadis’in dün beslenmeye başladığını ve ameliyat sonrasındaki ilk adımlarını attığını, bunun da doktorları oldukça memnun ettiğini yazdı.

Habere göre Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anastasiadis’e geçmiş olsun mesajı gönderdi.

NEOFİDU NEW YORK’A GİTTİ

Gazete DİSİ Başkanı Averof Neofidu’nun, Anastasiadis’i kaldığı hastanede ziyaret etmek için dün New York’a gittiğini yazdı.