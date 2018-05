Anastasiadis Belgrad’da: “Genel Sekreter’in Bölgeye Özel Temsilci Gönderme Niyeti, Niyetlerin Netleştirilmesi İçin İyi Fırsat”

VUCİC KOSOVA MESELESİNDEKİ TAVRI NEDENİYLE GÜNEY’E MÜTEŞEKKİR

DAÇİÇ TURİZM ACENTELERİNDEN KKTC’YE GEZİ DÜZENLEMEMELERİNİ İSTEDİ



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorununa müdahil taraflarla temas etmek üzere bölgeye özel bir temsilci gönderme niyetinin Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının “niyetlerinin netleştirilmesi ve müzakerelerin hemen başlamasına olanak tanıyacak olumlu sonuçlar olması” için iyi bir fırsat olduğuna inanç belirtti.

Anastasiadis, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de bulunduğu bir heyetle dün Sırbistan’a gitti ve Sırp dengi Aleksandar Vucic ile görüştü. Gazeteler, Anastasiadis ve Vucic’in görüşme sonrasında düzenledikleri ortak basın toplantısında dile getirdiklerini okurlarına aktardı.

Fileleftheros “Netleştirme Fırsatı…. Başkan Anastasiadis Belgrad’dan Kıbrıs Sorunuyla İlgili Mesaj Verdi” başlıklı haberinde basın toplantısında Kıbrıs sorununa da değinen Anastasiadis’in, Rum tarafının müzakerelere BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu altında devam etme kararlılığını yinelediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis “Nihai hedef BM Genel Sekreteri’nin de dediği gibi normal bir devlet olarak işleyebilmemiz için her türlü garanti veya müdahale hakkından uzak, her işgal ordusunun çekilmesiyle gerçekten bağımsız, egemen bir devlet kurulmasıdır” ifadesini kullandı.

Anastasiadis BM Genel Sekreteri’nin müdahil taraflarla temas etmek üzere bölgeye özel temsilci gönderme niyeti dile getirmesini “iki tarafın niyetlerinin netleştirilmesine ve müzakerelerin yeniden başlamasına olanak tanıyacak olumlu sonuçları olmasını umuduyla önümüze konulan çok iyi bir fırsat” diyerek değerlendirdi.

Sırbistan’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve birliğine” verdiği destek için Vucic’e teşekkür eden Anastasiadis, Sırp dengine Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında bilgi verdiğini anlattı. Anastasiadis bu noktada, müzakerelere Crans Montana’da kalınan yerden devam etmeye hazır olduğunu yeniden dile getirdi.

“Sırbistan Kıbrıs’ı her zaman AB içerisinde muteber bir ortak olarak görebilir. Sırbistan’ın geleceği Avrupa’dan başkası olamaz” diyen Anastasiadis, Rum Yönetimi’nin “tek yanlı ilan edilmiş” diye nitelediği Kosova’yı tanımayacağını, Sırbistan’ın “egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıya destek verdiğini” söyledi.

Nikos Anastasiadis 2’nci Güney Kıbrıs-Sırbistan Hükümetler Arası Konferansı’nın da bu yılın sonundan öne Güney Kıbrıs’ta düzenleneceğini açıkladı. Belgrad-Priştine (Sırbistan-Kosova) anlaşmazlığına değinirken de “meselenin çözümüne dair hukuki zemin, BM Güvenlik Konseyi’nin Kosova’nın statüsüyle ilgili yürürlükteki kararıdır. Bu karar yürürlükte olduğu sürece Kosova’nın tek yanlı bağımsızlık ilanı yasadışı olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

ALEKSANDAR VUCİC

Aleksandar Vucic ise Güney Kıbrıs’ın Sırbistan’la ilgi meselelerde sağladığı desteğe teşekkür etti ve Anastasiadis’le görüşmelerinde Güney Kıbrıs ve Sırbistan’a sorun olan çeşitli konuları ele aldıklarını söyledi. Vucic, Anastasiadis’in Sırbistan’ın AB üyelik sürecine destek verdiğini belirterek, Kosova meselesindeki tutumu nedeniyle Güney Kıbrıs’a müteşekkir olduğunu söyledi.

Gazete Anastasiadis’e eşlik eden Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de Sırp dengi İvitsa Daçiç ile görüştüğünü ve birlikte düzenledikleri basın toplantısında Güney Kıbrıs’ın Sırbistan’ın AB üyelik sürecine verdiği kesintisiz desteği yinelediğini yazdı.

İVİTSA DAÇİÇ

Habere göre Daçiç Güney Kıbrıs ile ilişkilerin Sırbistan açısından öncelikli olduğuna dikkat çekerek Sırpları Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmeye, turizm acentelerini de KKTC’ye gezi düzenlemekten kaçınmaya çağırdı. Hristodulidis de Güney Kıbrıs’ın Kosova’yı tanımadığını hatırlattı.

Alithia haberi “Başkan’ın Sırbistan’dan Yeni Mesajı… Temsilci Her Şeyi Netleştirmek İçin Gelsin”, Haravgi “Başkan ‘Niyetlerin Tekrar Netleşmesini’ Bekliyor” ve Politis “Kıbrıs ve Kosova Sorunları İçin Karşılıklı Destek…Başkan ve Vucic Kıbrıs-Sırbistan Hükümetler Arası Konferansının Lefkoşa’da Yapılacağını İlan Etti” başlığıyla verdi.