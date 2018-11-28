Anastasiadis başkanlık affı konusunda özür diledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, başkanlık seçimlerini kazanması sebebiyle çocuk istismarından hüküm giymiş yedi kişiye başkanlık affı verilmesinden ötürü özür diledi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, çocuk istimrarının ve tacizlerinin önlenmesi stratejisinin açıklandığı bir etkinlikte dün yaptığı konuşmada, 13 yaşından büyük ancak reşit olmayan çocukların istismarı suçlarında başkanlık affının verilebileceğinin öngörülmesi sebebiyle bu hataya düştüğünü belirterek özür dilediğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, bu yanlışın fark edilerek gerekli düzenlemelerin yapıldığını, kendisinden sonra seçilecek başkanın aynı hataya düşmemesini de diledi.

Gazete ayrıca, 2015 yılında yapılan bir araştırmanın, reşit olmayan her dört çocuktan birinin, sözlü veya diğer türlü cinsel istismarla karşı karşıya kaldığını gösterdiğini belirtirken, aynı araştırmada, iş yerlerinde yaşanan cinsel istismar olaylarının ise yüzde 38 olarak bildirildiğini aktardı.

