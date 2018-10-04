Anastasiadis Başkanlar Konseyi’ni Topluyor

LUTE TARAFLARLA TEMASTA

ANASTASİADİS İLE AKINCI NEW YORK’TA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, New York temasları ve Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi alış verişinde bulunmak amacıyla Pazartesi günü Rum Başkanlar Konseyi’ni toplayacak.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam düzenlenen Stelios Vakfı ödül törenine katıldığını, burada yaptı konuşmada, Rum Başkalar Konseyi’ni Pazartesi toplayarak New York temasları ve son gelişmeler hakkında bilgi aktaracağını söylediğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, kendisine yönelik eleştirilere atıfta bulunduğu konuşmasında, Pazartesi günkü toplantıda kendisini eleştirenlerden öneriler yapmalarını beklediğini belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının, çözüm müzakerelerinin Crans Montana’da BM Genel Sekreteri tarafından sunulan altı maddelik Guterres çerçevesi ve bugüne kadarki mevcut temellere dayanarak hemen başlaması arzusunda olduğunu yineleyen Anastasiadis, Stelios Vakfı’nın ödüllerine bu yıl yapılan başvuru sayısının yedi yüzü geçmesinin de iki toplumun birbirleriyle işbirliği yapmaktaki istekliliğini ortaya koyduğunu savundu.

Gazete haberinin devamında, BM Genel Sekreteri tarafından geçici danışman olarak atanan Jane Holl Lute’un taraflarla iletişimde olduğunu yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, “Politis” radyosuna yaptığı açıklamada, Lute’un temaslarını hafta sonuna kadar tamamlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Fileleftheros gazetesi ise: “Beklemede – Lefkoşa BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Raporunu Bekliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs Rum tarafının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs raporunu sunmasını beklemekte olduğunu yazdı.

Türk tarafından şu ana kadar gelen mesajların pek de iyimser olmadığını iddia eden gazete, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in “Active” isimli radyoya yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Habere göre Hristodulidis açıklamasında, Anastasiadis’in Guterres’e müzakerelerin hemen başlamasına olanak tanıyan “bazı başka öneriler” sunduğunu iddia etti.

Anastasiadis’in Guterres’e, “ön hazırlık yapılana kadar, çözümün uygulanmasının müzakere edilmesini” önerdiğini belirten Hristodulidis, “6 Temmuz tarihinde Crans Montana’da gerçekleştirilen yemekte BM Genel Sekreteri’nin sunduğu, Kıbrıs sorununun özüne değinen ve müzakere edilmeyen belgeye” atıfta bulundu.

Hristodulidis, Anastasiadis’in önerisinin reddedilmediğini ancak Guterres’in, Lute’un temaslarının hafta sonu tamamlanmasını bekleyeceğini iddia ederek, Anastasiadis-Guterres görüşmesinden çıkan net sonucun, Guterres’in Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin, garantörler veya başka kimse için değil Kıbrıs halkı için başlamasına yönelik çabalama taahhüdü olduğunu savundu.

Hristodulidis açıklamasında şunları söyledi: “Sn. Akıncı’nın farklı, Sn. Özersay’ın farklı ve Türkiye’nin farklı yaklaşımları olduğunu görüyoruz. Sn. Erdoğan ve Sn. Çavuşoğlu’nun Akıncı’yla değil Özersay’la görüşmeyi tercih ettikleri New York’ta gözden kaçmadı. Bunu normal bulmuyorum”.

Anastasiadis’in New York’ta Akıncı’yla, Kıbrıs’ta bir araya gelmeleri konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de açıklayan Hristodulidis, ABD’li mevkidaşıyla 8 Kasım’da New York’ta yapacağı görüşmeye de değindi.

Hristodulidis, bu görüşmede UNFICYP’in adada kalması konusunun da ele alınacağını ifade etti.

SPEHAR’IN TEMASLARI

Gazete haberinin devamında, UNFICYP Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın New York’ta BM yetkilileriyle temaslar gerçekleştireceğini söylediğini aktardı.

Sıddık açıklamasında, Spehar’ın bu hafta içerisinde, BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean Pierre Lacroix’yla görüşeceğini belirtti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Öneriler Bekliyorum – Kıbrıslı Rumlar ve Türkler Ortak Gelecek İçin Birlikte Çalışabilir”.

Haravgi: “Spehar BM’nin Üst Düzey Yetkilileriyle Görüşecek”.