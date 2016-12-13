Güney Kıbrıs:
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13 Aralık 2016 Salı 08:13

Anastasiadis Bakanları Ve Disi Meclis Grubu’nu Bilgilendirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, Bakanlar Kurulu üyeleri ve DİSİ Meclis Grubu üyelerini kabul ederek iki saat süren bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Anastasiadis Bakanları Ve Disi Meclis Grubu'nu Bilgilendirdi
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 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, Bakanlar Kurulu üyeleri ve DİSİ Meclis Grubu üyelerini kabul ederek iki saat süren bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bakanlar ve milletvekilleri ile görüşmesinin ötesinde birlikte yemek yediğini yazdı.

Anastasiadis ile bakanlar ve milletvekilleri arasındaki, koordinasyon nitelikli görüşmede, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin de ele alındığını belirtti.

Habere göre, görüşmede iç konular, Mont Pelerin’de yaşananlar, iki lider arasında yenilen yemeğin perde gerisi, Anastasiadis’in Cenevre’de izleyeceği taktik ele alındı.

Anastasiadis’in milletvekilleri ve bakanlar önünde, Cenevre’de, Türk tarafının, müzakerelerin belirli başlıklarında iyi niyet ortaya koyacak olmasına bağlı olarak, Kıbrıs sorununun  çözümüne yönelik ilerlemekteki kararlılığını ortaya koyduğunu yazan gazete, Anastasiadis’in, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiği yemek konusunda ise tüm olguları tarttığını ve müzakerelere geri dönülmesinin gerekli olduğu yönünde değerlendirmede bulunduğu” şeklinde söylemde de bulunduğunu belirtti.

Habere göre Anastasiadis, Cenevre’ye iyi niyetle gideceğini, Kıbrıs sorunundaki durumların nasıl gelişeceğinin ise Türkiye’ye bağlı olduğunu savundu.

Anastasiadis’in, görüşmede yer alanlara “Kıbrıs sorununa ilişkin kamu oyu önündeki tartışmaların çarpıtılmasının devam etmesine izin verilmemesi” mesajını da gönderdiğini belirten gazete, Anastasiadis’in, katılımcılara ayrıca Kıbrıs sorunundaki kamu oyu tartışmalarında korku aşılayanlara ve çarpıtmada bulunanlara yanıt verilmesi ve müdahalelerinde kararlı ve dinamik olmaları tavsiyesinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis, merkez partilere ve özellikle DİKO’ya, propagandalarına ve çarpıtmalarına  devam etmesine izin verilmemesi gerektiğini de belirtti.

Gazete, görüşme çerçevesinde Kıbrıs sorununa ilişkin olarak daha iyi mesajların ortaya çıkması için Rum Başkanlığı ile iktidar partisi arasında iyi bir koordinasyon sağlanması kararının da alındığını yazdı.  

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Anahtar Kelimeler
AnastasiadisDisi Meclis Grubu
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