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Anastasiadis Avusturya’ya Gitti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avusturya’nın Salzburg kentine gittiği bildirildi. 

Anastasiadis Avusturya’ya Gitti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avusturya’nın Salzburg kentine gittiği bildirildi. 

20 Eylül 2018 Perşembe 10:09
Anastasiadis Avusturya’ya Gitti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avusturya’nın Salzburg kentine gittiği bildirildi. 

Politis gazetesi haberinde Anastasiadis’in, burada, AB üye ülkeleri gayri resmi toplantısına katılacağını kaydetti. 

 


Son Güncelleme: 20.09.2018 14:07
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