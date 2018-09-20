Anastasiadis Avusturya’ya Gitti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avusturya’nın Salzburg kentine gittiği bildirildi.
Politis gazetesi haberinde Anastasiadis’in, burada, AB üye ülkeleri gayri resmi toplantısına katılacağını kaydetti.
Son Güncelleme: 20.09.2018 14:07
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avusturya’nın Salzburg kentine gittiği bildirildi.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avusturya’nın Salzburg kentine gittiği bildirildi.
Politis gazetesi haberinde Anastasiadis’in, burada, AB üye ülkeleri gayri resmi toplantısına katılacağını kaydetti.