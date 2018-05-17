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Anastasiadis Avrupalı liderlere Türkiye’yi şikayet etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis AB-Batı Avrupa zirvesi için gittiği Sofya’da, aynı çerçevede düzenlenen Avrupa Halk Partisi çalışma toplantısına katıldı, katılımcı liderlerle yaptığı kısa görüşmelerde Türkiye’yi şikayet etti.

Anastasiadis Avrupalı liderlere Türkiye’yi şikayet etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis AB-Batı Avrupa zirvesi için gittiği Sofya’da, aynı çerçevede düzenlenen Avrupa Halk Partisi çalışma toplantısına katıldı, katılımcı liderlerle yaptığı kısa görüşmelerde Türkiye’yi şikayet etti.

17 Mayıs 2018 Perşembe 06:48
Anastasiadis Avrupalı liderlere Türkiye’yi şikayet etti

İNGİLTERE: “GERİYE KALAN KONULARDA ANLAŞMA, ZOR TERCİH VE UZLAŞILAR GEREKTİRECEK ANCAK SİYASİ İRADE İLE ÇÖZÜM MÜMKÜN”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis AB-Batı Avrupa zirvesi için gittiği Sofya’da, aynı çerçevede düzenlenen Avrupa Halk Partisi çalışma toplantısına katıldı, katılımcı liderlerle yaptığı kısa görüşmelerde Türkiye’yi şikayet etti.

Fileleftheros “Meydan Okumaları Not Etti… Başkan Avrupalı Liderlere Türkiye’nin Kıbrıs Aleyhine Eylemleri Hakkında Bilgi Verdi” başlıklı haberinde Anastasiadis’in, Avrupa Halk Partisi toplantısı çerçevesinde yaptığı görüşmelerle ilgili açıklamasını aktardı.

Habere göre, Anastasiadis Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ve Almanya Başbakanı Angela Merkel başta olmak üzere Avrupa Halk Partisi mensubu başbakanlar ile yaptığı kısa görüşmelerde, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri, kendi deyimiyle “Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki meydan okumaları” hakkında bilgi verdiğini söyledi.

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Londra ziyareti ve İngiltere Başbakanı Theressa May ile görüşmesine de atıf yapılan haberde, görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Kıbrıs sorununa hiç atıf yapılmadığına dikkat çekildi.

Gazete buna rağmen İngiltere Başbakanlığı Sözcülüğü tarafından Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yapılan açıklamada “Birleşik Krallık Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için adil ve kalıcı bir çözümün en güçlü destekçilerinden biridir. Uluslararasında kabul gören iki bölgeli iki toplumlu federasyonun, bu hedef için en iyi yöntem olduğuna inanıyoruz”  dediğini yazdı.

Habere göre May’in Basın Sözcüsü çözüm müzakerelerinin yeniden başlama perspektifi sorulduğunda “İngiltere, 2017’deki Kıbrıs konferansından itibaren bütün tarafları, bölgede gerilimi tırmandırma veya Kıbrıs sorununa çözüm bulunması perspektifine olumsuz etki yapma tehlikesi içeren eylem ve söylemlerden kaçınmaya teşvik ediyor” dedi şunları ekledi:

“Şu anda, nasıl ilerleyeceklerine karar vermek taraflara bağlı. İngiltere hükümeti, müzakerelere yeniden başlamaları için (tarafları) cesaretlendirmeye devam edecek.  İlerlemeye nasıl destek verebileceğimizi görüşmeye hazırız. Geriye kalan konularda anlaşma sağlanması zor tercihler ve uzlaşılar gerektirecek ancak siyasi irade ile bir çözümü mümkün görüyoruz.”

Son Güncelleme: 17.05.2018 10:09
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