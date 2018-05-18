Anastasiadis, Avrupa Birliği-Batı Balkanlar Zirvesinde Konuştu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Sofya’da düzenlenen AB-Batı Balkanlar zirve toplantısında konuştu.





Rum gazetelere göre Anastasiadis, “Türkiye’nin Balkanlardan Orta Doğu’ya kadar olan geniş bölgedeki tehlikeli ve maceraperest tutumunu Avrupalı muhataplarının dikkatine getirdi.”





Fileleftheros gazetesi, “Türkiye İçin Engelleme İstedi” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in “barış ve istikrarı yalnızca AB’nin garanti edebileceğine işaret ederek, Türkiye’nin istikrarsızlaştırıcı rolüne vurgu yaptığını” aktardı.





Zirve toplantısında yaptığı konuşmada “herkesin Batı Balkanların coğrafi, tarihi ve kültürel açıdan Avrupa’ya ait olduğu konusunda hem fikir olduğunu” dile getiren Anastasiadis, “dolayısıyla bunların geleceğinin de Avrupa’dan başka bir şey olamayacağını ve zirve toplantısının da bunun teyit edilmesinden ibaret olduğunu” ifade etti.





Anastasiadis’in Batı Balkanların AB için eylem alanı olduğunu söylediğini yazan gazete, Anastasiadis’in Bulgaristan başbakanını, zirve toplantısının gerçekleştirilmesi konusunda üstlendiği

İnisiyatiften ötürü kutladığını aktardı.





Gazeteye göre Anastasiadis şunları söyledi:





“Durumu endişeyle takip ediyoruz ve özellikle Türkiye gibi bazı devletlerin oynamaya çalıştıkları rolü ve bu rolün Batı Balkanlar ile geniş bölge için ne derece istikrarsızlaştırıcı olarak faaliyet gösterebileceğini ele almakla yükümlüyüz. Azınlıkların korunması bahanesiyle aslında bölgenin istikrarını tehdit ediyorlar. Halklarımızın barış, istikrar ve refahını garanti edebilecek tek güvenilir ortak Avrupa Birliğidir. Hiçbir üçüncü güç, geniş bölge için umut verici bir yarın sağlayamaz ve hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Avrupa Birliği’nin faaliyetleri sayesinde üçüncü tarafların müdahale olasılığını nasıl önlediğini görmesi gerekir.”







İNGİLTERE’DEN KIBRIS SORUNU KONUSUNDA DESTEK İSTEDİ

Gazeteye göre Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise, Sofya’da gerçekleştirilen AB-Batı Balkanlar zirvesinin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için İngiltere’nin desteğini istediğini iletti.

Gazeteye göre Prodromu, Anastasiadis’in zirve çerçevesinde İngiltere ve Yunanistan başbakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde ele alınan temel konuların, Kıbrıs sorunu ile müzakerelerin yeniden başlaması çabaları olduğunu belirtti.

Prodromu, Anastasiadis’in zirve toplantısı çerçevesindeki diğer temaslarının haricinde, İngiltere Başbakanı Therese May ile görüşerek, kendisini Kıbrıs’taki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ve Kıbrıs sorununu ele aldıklarını, öte yandan Anastasiadis’in Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldiğini de ekledi.

Alithia gazetesi ise “Türkiye’nin (Batı Balkanlara) Sızması Önlensin” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in zirve toplantısında yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi’nin “Türkiye’nin Batı Balkanlara sızma konusundaki sürekli çabasından” duyduğu endişeyi ifade ederek, Avrupa Birliği’nin bundan ötürü, bölgedeki kendi varlığını sürdürmesi ve güçlendirmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptığını aktardı.

Gazeteye göre Prodromu, Anastasiadis’in toplantı çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü de ekledi.

Haravgi ise habere “Anastasiadis Kıbrıs Sorununun Çözümü İçin İngiltere’nin Desteğini İstedi” başlığıyla yer verdi.