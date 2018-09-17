banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94348
ALTIN
243.337
DOLAR
6.2880
STERLİN
8.2677
EURO
7.3496
Kaçaklara seri yargılama
KAÇAKLARA SERİ YARGILAMA
6 aydır aranıyordu
6 AYDIR ARANIYORDU
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Yine iş kazası: 2 yaralı
YİNE İŞ KAZASI: 2 YARALI
banner282
Flaş Haber
6 aydır aranıyordu
Kapat

Anastasiadis Atina’da Çipras İle Görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bugün Atina’da bir çalışma toplantısında bir araya geldi.

Anastasiadis Atina’da Çipras İle Görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bugün Atina’da bir çalışma toplantısında bir araya geldi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:41
Anastasiadis Atina’da Çipras İle Görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bugün Atina’da bir çalışma toplantısında bir araya geldi.


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısının gerçekleştirileceği New York’taki temasları öncesinde, görüşmeler yapmak ve fikir alışverişinde bulunmak için bu sabah Atina’ya giden Rum lidere, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu da eşlik ediyor.


Rum haber kaynaklarına göre Çipras, Anastasiadis’i karşılaması sırasında yaptığı konuşmada, “iki ülke arasında, bölgedeki istikrar ve barış, aynı zamanda Kıbrıs sorununun adil ve yaşayabilir çözümüne ilişkin koşullar meydana getirilmesi açısından koordinasyon var olduğunu” söyledi.


“Şu an önlerindeki yeni sorunlar hakkında konuşmaları gereken yeni bir dönem içerisinde olduklarını bildiğini” dile getiren Çipras, Yunanistan hükümeti ile halkının, tercihleri konusunda her zaman Rum hükümeti ile halkına güvendiğini vurguladı.


Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise konuşmasında “bunca yıldır geliştirdikleri yakın işbirliğinin bölgesel işbirlikleri meydana getirmelerine ve Kıbrıs sorununu, gelecek açısından öneme sahip olan boyutlarda, doğru temele oturtmalarına olumlu katkıda bulunduğunu” ifade etti.


Anastasiadis “New York’taki gelişmelerin, yaratıcı diyaloğun yeniden başlamasına yardımcı olacak şekilde olmasını umduklarını” da söyledi.


Anastasiadis, sahip oldukları yakın işbirliğinin, gerek Kıbrıs sorunu, gerek de başka sorunları ele almaları konusunda gösterdikleri çabalar açısından önemli olduğunu vurguladı.

Son Güncelleme: 17.09.2018 16:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis Bugün Atina’da Çipras İle Görüşecek
Anastasiadis Bugün Atina’da Çipras İle Görüşecek
Güney Kıbrıs’tan Polis Haberleri
Güney Kıbrıs’tan Polis Haberleri
“Afrodit” Doğal Gaz Yatağını Mısır’a Bağlayacak Boru Hattı Anlaşması İmzalanıyor
“Afrodit” Doğal Gaz Yatağını Mısır’a Bağlayacak Boru Hattı Anlaşması İmzalanıyor
Yağışlara Rağmen Barajlardaki Doluluk Oranı Az
Yağışlara Rağmen Barajlardaki Doluluk Oranı Az
Maraş'ın, Müzakereler Başlamadan İade Edilmesini İstiyorlar
Maraş'ın, Müzakereler Başlamadan İade Edilmesini İstiyorlar
Avramopulos Yarın Güney Kıbrıs’a Gidiyor
Avramopulos Yarın Güney Kıbrıs’a Gidiyor
Baf’a Bağlı Peyna Köyünde Orman Yangını
Baf’a Bağlı Peyna Köyünde Orman Yangını
Rum Dışişleri Eski Bakanı Kasulidis’in Demeci
Rum Dışişleri Eski Bakanı Kasulidis’in Demeci
Moskova’dan 93 Kilo Kaçak Nargile Getiren İki Kişi Tutuklandı
Moskova’dan 93 Kilo Kaçak Nargile Getiren İki Kişi Tutuklandı
Tamasu-orini Metropolitliği’ne Doğu Akdeniz’in En Büyük Planetaryumu İnşa Ediliyor
Tamasu-orini Metropolitliği’ne Doğu Akdeniz’in En Büyük Planetaryumu İnşa Ediliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim