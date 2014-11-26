Anastasiadis Ameliyat Oluyor

İSRAİL ZİYARETİ VE DİĞER BAZI TEMASLAR İPTAL

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, kalp kapakçığındaki sorunun giderilmesi amacıyla ameliyat olmak için New York’a gidiyor.

Politis ve diğer gazeteler, Anastasiadis’in 29 Kasım Cumartesi günü New York’a gitmek üzere Güney Kıbrıs’tan ayrılacağını ve 4 Aralık’ta da, dünyada alanında uzman sayılı merkezlerden biri olduğu belirtilen “Mount Sinai Hospital” hastanesinde ameliyat olacağını yazdılar.

Gazete, Anastasiadis’in ameliyatı sebebiyle 2 Aralık tarihinde İsrail’e yapacağı ziyaretin ve 3-5 Aralık tarihlerinde Slovakya Devlet Başkanı’nın Güney Kıbrıs ziyaretinin iptal edildiğini vurguladı.

Habere göre, Anastasiadis’in 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek AB Zirve Toplantısına katılıp katılmayacağı ise sağlık durumunun gidişatına göre belli olacak.

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Anastasiadis’in Rusya’ya ziyaretine ilişkin olarak ise, bu ziyaretin Aralık ayında gerçekleştirilmesi şeklinde bir durumun söz konusu olduğunu ancak bu ziyaretin yapılmasının zor göründüğünü belitti ve ziyaretin Ocak ayı başlarında yapılmasını beklediklerini vurguladı.