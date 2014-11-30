Anastasiadis, Ameliyat Olmak İçin Dün Akşam New York’a Gitti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle ameliyat olacağı New York’a gitmek için dün akşam adadan ayrıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 4 Aralık Perşembe günü New York’taki “Mount Sinai Hastanesi’nde ameliyat olmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre, başta Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru olmak üzere tüm siyasiler Anastasiadis’e, en erken zamanda iyileşmesi ve ameliyatının iyi geçmesi yönünde iyi dileklerde bulundu.

Gazete Anastasiadis’e New York’ta, şahsi doktoru Savvas Kadis ve kalp cerrahı Marinos Sotiriu da eşlik edeceğini anımsattı.