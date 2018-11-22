Anastasiadis: “Amacımız doğal gazı gasp etmek değil”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türklere “amacımız doğal gazı gasp etmek değil” mesajını verdi.

Alithia gazetesi “Başkandan Kıbrıslı Türklere Mesaj: Doğal Gazı Gasp Etmeyi Amaçlamıyoruz” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rum Sanayi ve Ticaret Odası’nın (KEVE) dün akşam gerçekleştirilen 91’inci yıllık genel kurulunda yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklere mesaj gönderdiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, “Kimsenin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasal vatandaşlarının tümüne ait olan doğal kaynakları gasp etme amacı olmadığı ve Türkiye de dahil hiçbir ülkeyle iş birliği yapılmayacak gibi bir önyargıya sahip olmadığı” iddiasında bulundu.

Anastasiadis konuşmasında, bölgedeki doğal gaz kaynaklarını hem bölge ülkeleri hem de AB’ye bağlayacak Doğu Akdeniz Doğal Gaz Koridoru’nun gelişmesi, doğal gazdan elde dilecek gelirini idaresi çerçevesinin benimsenmesi ve doğal gazın kulanımı için gerekli altyapının yapılması şeklindeki enerji programına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bu sebepten ötürü Exxon Mobil’in sondaj çalışmasının sonucunu sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Anastasiadis, söz konusu toplantıya katılan Kıbrıs Türk ticaret ve sanayi odası temsilcilerine yönelik olarak ise, “hiç kimsenin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasal vatandaşlarının tümüne ait olan doğal gazı gasp etmek amacının olmadığı” iddia etti.

Anastasiadis, “Doğal kaynakların rekabet ve krizler yaratmak yerine bizleri yakınlaştıracak, ülkemizin, komşularımızın ve Avrupa’nın ilerlemesine katkı koyacak bir kaynak olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

ABD’NİN YUNANİSTAN BÜYÜKELÇİSİ DOĞRULANMIŞ BÜYÜK DOĞAL GAZ KAYNAKLARINDAN BAHSETTİ

Öte yandan gazeteler, ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’ın Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını kullanmadaki egemenlik haklarına yönelik desteğini bir kez daha dile getirdiğini yazdılar.

Alithia gazetesi “ABD: We Are Here” (Buradayız) başlıklı haberinde, Exxon Mobil’in Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB’inde sondaj çalışmaları devam ederken ABD’nin de Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarının korunmasına yönelik mesajlar vermeyi sürdürdüğünü belirtti ve ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’ın açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Pyatt açıklamasında, Doğu Akdeniz’de “hâlihazırda tespit edilmiş ve Avrupa’nın faydalanmasına büyük katkı koyacak, ortaklarımız İsrail ve Mısır büyük önem taşıyan büyük doğal gaz kaynaklar mevcuttur” şeklinde konuştu.

Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır ve Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü iş birliklerini desteklediklerini ifade eden Pyatt, “Kıbrıs sorununa iki toplumlu federasyona dayanan bir çözüm bulunmasını desteklediklerini, ancak aynı zamanda Kıbrıs’ın kendi doğal kaynaklarını kullanabilme hakkına da destek verdiklerini” sözlerine ekledi.

ABD DIŞİLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Gazete haberinin devamında, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan da Barbaros gemisinin 4’üncü parsele girişine ilişkin bir açıklama geldiğini yazdı.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “bölgedeki gerginliği arttıracak söylem ve eylemlerden kaçınılması gerektiği” belirtilerek “Kıbrıs’ın MEB’ine ilişkin ABD politikasının uzun zamandan beridir var olduğu ve değişmediği” vurgusunda bulunuldu.

Açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi MEB’indeki doğal kaynakları değerlendirme hakkının tanındığı” belirtilirken “adadaki tüm doğal kaynaklar gibi petrol ve doğal gazın bütünlüklü bir çözüm çerçevesinde adadaki iki toplum arasında adil dağıtılması gerektiği” vurgulandı.