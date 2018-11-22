banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
gök gürültülü sağanak yağışlı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92475
ALTIN
208.991
DOLAR
5.2869
STERLİN
6.8210
EURO
6.0357
Bütçe maratonu sürüyor
Bütçe maratonu sürüyor
Göçmenköy şokta!
GÖÇMENKÖY ŞOKTA!
Altınova'da acı üstüne acı
ALTINOVA'DA ACI ÜSTÜNE ACI
En fazla yağış Yeşilırmak’ta kaydedildi
EN FAZLA YAĞIŞ YEŞİLIRMAK’TA KAYDEDİLDİ
banner282

Anastasiadis: “Amacımız doğal gazı gasp etmek değil”

Anastasiadis: “Amacımız doğal gazı gasp etmek değil”

22 Kasım 2018 Perşembe 09:23
Anastasiadis: “Amacımız doğal gazı gasp etmek değil”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türklere “amacımız doğal gazı gasp etmek değil” mesajını verdi.

Alithia gazetesi “Başkandan Kıbrıslı Türklere Mesaj: Doğal Gazı Gasp Etmeyi Amaçlamıyoruz” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rum Sanayi ve Ticaret Odası’nın (KEVE) dün akşam gerçekleştirilen 91’inci yıllık genel kurulunda yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklere mesaj gönderdiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, “Kimsenin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasal vatandaşlarının tümüne ait olan doğal kaynakları gasp etme amacı olmadığı ve Türkiye de dahil hiçbir ülkeyle iş birliği yapılmayacak gibi bir önyargıya sahip olmadığı” iddiasında bulundu.

Anastasiadis konuşmasında, bölgedeki doğal gaz kaynaklarını hem bölge ülkeleri hem de AB’ye bağlayacak Doğu Akdeniz Doğal Gaz Koridoru’nun gelişmesi, doğal gazdan elde dilecek gelirini idaresi çerçevesinin benimsenmesi ve doğal gazın kulanımı için gerekli altyapının yapılması şeklindeki enerji programına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bu sebepten ötürü Exxon Mobil’in sondaj çalışmasının sonucunu sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Anastasiadis, söz konusu toplantıya katılan Kıbrıs Türk ticaret ve sanayi odası temsilcilerine yönelik olarak ise, “hiç kimsenin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasal vatandaşlarının tümüne ait olan doğal gazı gasp etmek amacının olmadığı” iddia etti.

Anastasiadis, “Doğal kaynakların rekabet ve krizler yaratmak yerine bizleri yakınlaştıracak, ülkemizin, komşularımızın ve Avrupa’nın ilerlemesine katkı koyacak bir kaynak olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

ABD’NİN YUNANİSTAN BÜYÜKELÇİSİ DOĞRULANMIŞ BÜYÜK DOĞAL GAZ KAYNAKLARINDAN BAHSETTİ

Öte yandan gazeteler, ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’ın Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını kullanmadaki egemenlik haklarına yönelik desteğini bir kez daha dile getirdiğini yazdılar.

Alithia gazetesi “ABD: We Are Here” (Buradayız) başlıklı haberinde, Exxon Mobil’in Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB’inde sondaj çalışmaları devam ederken ABD’nin de Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarının korunmasına yönelik mesajlar vermeyi sürdürdüğünü belirtti ve ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’ın açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Pyatt açıklamasında, Doğu Akdeniz’de “hâlihazırda tespit edilmiş ve Avrupa’nın faydalanmasına büyük katkı koyacak, ortaklarımız İsrail ve Mısır büyük önem taşıyan büyük doğal gaz kaynaklar mevcuttur” şeklinde konuştu.

Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır ve Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü iş birliklerini desteklediklerini ifade eden Pyatt, “Kıbrıs sorununa iki toplumlu federasyona dayanan bir çözüm bulunmasını desteklediklerini, ancak aynı zamanda Kıbrıs’ın kendi doğal kaynaklarını kullanabilme hakkına da destek verdiklerini” sözlerine ekledi.

ABD DIŞİLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Gazete haberinin devamında, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan da Barbaros gemisinin 4’üncü parsele girişine ilişkin bir açıklama geldiğini yazdı.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “bölgedeki gerginliği arttıracak söylem ve eylemlerden kaçınılması gerektiği” belirtilerek “Kıbrıs’ın MEB’ine ilişkin ABD politikasının uzun zamandan beridir var olduğu ve değişmediği” vurgusunda bulunuldu.

Açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi MEB’indeki doğal kaynakları değerlendirme hakkının tanındığı” belirtilirken “adadaki tüm doğal kaynaklar gibi petrol ve doğal gazın bütünlüklü bir çözüm çerçevesinde adadaki iki toplum arasında adil dağıtılması gerektiği” vurgulandı.

Son Güncelleme: 22.11.2018 12:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üçlü İşbirliği Mekanizmalarının Daimi Sekreterliği Güney Kıbrıs’ta Olacak
Üçlü İşbirliği Mekanizmalarının Daimi Sekreterliği Güney Kıbrıs’ta Olacak
Avrupa Parlamentosu’nun Maraş İle İlgili Raporu Onaylandı
Avrupa Parlamentosu’nun Maraş İle İlgili Raporu Onaylandı
İnönü’deki Kayıp Kazılarında Bulunan Kemikler Kıbrıslı Rum’a Ait
İnönü’deki Kayıp Kazılarında Bulunan Kemikler Kıbrıslı Rum’a Ait
Papadopulos Ve Anastasiadis İç Konularda İş Birliği Yolunda
Papadopulos Ve Anastasiadis İç Konularda İş Birliği Yolunda
Kiprianu Dün Atina’da Çipras’la Görüştü
Kiprianu Dün Atina’da Çipras’la Görüştü
İngiliz Milletvekilinin Kktc’nin Kuruluş Resepsiyonuna Katılmasına Tepki
İngiliz Milletvekilinin Kktc’nin Kuruluş Resepsiyonuna Katılmasına Tepki
Gaziler Köyünde Sınır Kapısı Açılması Talebi
Gaziler Köyünde Sınır Kapısı Açılması Talebi
Denya’da Gerginlik Dün De Sürdü
Denya’da Gerginlik Dün De Sürdü
Doğal Gaz Fonuyla İlgili Yasaların Ele Alınması 2019’a Kaldı
Doğal Gaz Fonuyla İlgili Yasaların Ele Alınması 2019’a Kaldı
Anastasiadis, Çavuşoğlu’na Yanıt Verdi
Anastasiadis, Çavuşoğlu’na Yanıt Verdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim