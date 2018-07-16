Anastasiadis, Akıncı’nın Mektubundan Rahatsız...

“İDDİALARA CEVAP VERMEM SÖZ KONUSU DEĞİL. TÜRKİYE VE KIBRISLI TÜRKLER ZİHNİYET DEĞİŞTİRSİN”



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Ada’daki fiili durumu “kabul edilemez” diye niteledi ve bunun sürmesinden Türkiye’yi ve Kıbrıslı Türkleri sorumlu tuttu.

Anastasiadis; “sürdürülebilir, işlevsel, ilkelere ve Avrupa müktesebatına layık bir çözüm için Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin zihniyetlerini değiştirmelerini dilerim” ifadesini kullandı.

Gazeteler; Anastasiadis’in 15 Temmuz 1974’te Cumhurbaşkanı Makarios III’e Yunan subaylar ve EOKA’cılar tarafından gerçekleştirilen darbenin yıldönümü nedeniyle düzenlenen dini tören sonrasında gazetecilerin sorularına verdiği cevapları aktardı.

Fileleftheros; “Zihniyeti Değiştirin… Başkan Akıncı’nın Güvenlik Konseyi Üyelerine mektup Göndermesinden Rahatsız Göründü” başlıklı haberinde Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM güvenlik Konseyi’ne mektup göndermesinden duyduğu rahatsızlığı gizlemediğine dikkat çekti.

Habere göre Anastasiadis rahatsızlığını, “iddialara cevap vermem söz konusu değil, (Lute’un gelişi öncesinde)tansiyonu düşük tutmak istiyorum. Söyleyeceğimiz her neyse Sayın Lute’a söyleyeceğiz” sözleriyle dile getirdi, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ve Kıbrıslı Türklere “çözüm istiyorlarsa zihniyetlerini değiştirmeleri gerek” mesajını gönderdi.

Anastasiadis, “Süregelen kabul edilemez fiili durumun sorumlusu, Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin siyasi irade eksikliğinden başka bir şey değildir. Sürdürülebilir, işlevsel, ilkelere ve Avrupa müktesebatına layık bir çözüm bulabilmemiz için zihniyetlerini değiştirmelerini dilerim” dedi.

Haberi “Anastasiadis, Fiili Durum Konusunda Bütün Sorumluluk Türkiye’nin” başlığıyla aktaran Alithia’ya göre BM genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili zemin yoklamakla geçici görevlendirdiği Jane Holl Lute’un Ada’ya geleceği hatırlatıldığında Anastasiadis, “Tezlerimiz iyi biliniyor. Gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin çabası barışçıl ve sürdürülebilir çözüm bulunması oldu. Zeminde uzlaşılmıştır” dedi.

Anastasiadis, 15 Temmuz 1974 darbesini, aralarındaki bölünmüşlükten dolayı sürüklendiklerini belirterek “ bu hepimizi düşündürmeli ve yaşamakta olduğumuz (darbenin) trajik sonuçlarını nasıl göğüsleyeceğimizi birlik içerisinde görmeliyiz” dedi.

Politis; “Zemin Orada Diyor… Anastasiadis Lute’un Gelişi Öncesinde Sorumluluklar Yüklüyor” başlığını kullandı ve “Kıbrıs Rum tarafı müzakerelerde, Omorfo (Güzelyurt) ve Dönüşümlü Başkanlıkla ilgili planı olmadan, yalnız Garantiler kozu ile” yorumunu yaptı.

SİYASİ PARTİLERİN KIBRIS SORUNUNA ATIFLARI

Alithia; “İnisiyatif Öncesinde Kıbrıs Sorununa Atıflar” başlıklı haberinde Rum meclisinin 15 Temmuz Makarios’a darbe ve 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın yıldönümü nedeniyle dün özel bir oturum gerçekleştirdiğini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve kabinesinin de katıldığı oturumda siyasi parti başkanlarının Kıbrıs sorunuyla ilgili konuşmalar yaptığını yazdı.

Habere göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu yurtdışında olduğundan, Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis partisi adına konuşma yaptı. “Attila’yı Girne kıyılarına deniz getirmedi. Bölünmeler ve birkaç çılgının akılsızlığı getirdi” diyen Tornaridis şunları da söyledi:

“Bütün kritik meselelerin Türkiye ile karşı karşıya (görüşülmek üzere) masaya konulması için bunca çalışma ve efor harcandığı dikkate alındığında, mevcut durağanlık görüntüsünün yerine yeni bir çözüm momentum konulması çok kolaydır. Bugünkü ikilem ‘Federasyon mu, daha iyisi mi’ değildir. gerçek ikilem, Federasyon mu Taksim mi ikilemidir.”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Hainler olmadan ihanet olmaz, suçlular olmadan da suç olmaz” dedi, şunları ekledi:

“Darbe planlarını Grivas ve EOKA B kesintisiz çalıştı. Bu planlar, toplum içerisinde darbenin ideolojik hazırlığı yapılarak ileri götürüldü. Anastasiadis, tarihe taksim başkanı olarak geçmemek için en azından şimdi sorumluluğunu üstlenip, gereğini yapmalıdır. Ezeli tezlerimizden vazgeçmesini önermiyoruz. Kararlılık göstermesini, inisiyatif almasını, tez ve argümanlarımızı istikrarla öne çıkarmasını öneriyoruz.”

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, “Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm olmadan, tarafları bir çözüm metnine bağlayacak bir ara anlaşma imzalanır veya kabul edilirse Kıbrıs sorununun sonu ya konfederasyon, ya iki devlet ya da daha kötüsü olacak, devletsiz kalacağız” uyarısında bulundu.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, “bu dönemde tarihin sistemli olarak çarpıtılmaya çalışıldığını ve cunta kalıntılarının milli kisve altında canlandığına” dikkat çekerek, “Cesaret ve objektiflik ile 1974 trajedisini gündeme getiren sebepleri ortadan kaldırmak zorundayız. Çözüm vatanı işgalden kurtarmalıdır, işgali meşrulaştırmamalıdır” dedi.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, “Müzakerelerin yapılacağı uluslararası bölgesel ve uluslararası çevre ciddiyetle değerlendirilmeli, ABD ve AB’nin Türkiye ile ilişkileri doğru değerlendirilmeli. Bugün şekillenen sahne, 2003-2004’te hakim olan şartlara benziyor” ifadesini kullandı.

Dayanışma Hareketi Milletvekili Mihalis Yorgallas de konuşmasında, “Bugün Kıbrıs’ta mücadeleye devam etmeliyiz çünkü tehlikeler güçlü olmaya devam ediyor. Darbe ve istila alevleri arasında yitip giden kahramanlarımızı anarken, ihaneti ve suçu unutmadığımız, fedakarlıklarını adalete erdireceğimiz, onların boyun eğmeyip teslim etmediklerini bizim de boyun eğmeyip teslim etmeyeceğimiz sözünü veriyoruz.”

Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis konuşmasında; “Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Maronitler, Ermeniler ve Latinler arasında dostluk, özgürlük, bağımsızlık ve sosyal ilerleme ortak mücadelelerinden ortaya çıkıyor. Kıbrıslıların işgal olgularına karşı ve güvenlik, adalet, çevreyi koruma ve insan hakları gibi ortak değerleri talep etmek için ortak mücadele perspektifleri olduğunu memnuniyetle görüyorum” dedi.

“ARA ANLAŞMADAN KORKUYORLAR”

Politis; “Retçi Merkez Ara Anlaşmadan Korkuyor… DİKO ve Geriye Kalanlar, Müzakerelerin Yeniden Başlaması Konusunda ELAM’la Örtüşüyor” başlıklı haberinde, dünkü meclis özel oturumunda yapılan konuşmalardan, merkez kanat diye anılan küçük partilerin, müzakerelerin yeniden başlamasından korktukları sonucunun çıktığına işaret etti, siyasilerin Alithia gazetesinin yer vermediği söylemlerine dikkat çekti.

Habere göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, “DİKO Kıbrıs sorununda, federasyonu reddetmek anlamına gelmeyecek ancak Kıbrıs Rum tarafını son dakika bol keseden tavizler vermekten kurtaracak yeni bir strateji belirlenmesini istiyor” dedi.

EDEK Başkanı Sizopulos, “Kıbrıs’taki son Helen nesli olmamıza ve kahramanların kanıyla kurulup yaşatılmış Kıbrıs Cumhuriyeti’nin siyasilerin imzasıyla yıkılmasına müsaade etmeyelim” ifadesini kullandı.

Gazete DİKO ve EDEK’in tezlerinin, ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun darbe kelimesini kullanmaktan imtina etmesi dışında ortaya koyduğu tezlerle örtüştüğüne de dikkat çekti. Habere DİKO, EDEK ve ELAM göre AGİT şemsiyesi altında oluşturulan konsensüs sözlüğüne karşı duruşlarında kullandıkları ifadeler de örtüşüyor.

Fileledtheros haberinde, Lute’un gelişi öncesinde Rum meclisinde Kıbrıs sorununun birbirinden farklı okunduğuna işaret etti.

