Anastasiadis: “akıncı İlerici Ancak Sınırları Var”

Lefkoşa Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi vizyonuna sahip ilerici bir Kıbrıslı Türk olduğunu ancak sınırları da bulunduğunu” söyledi.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Bulgaristan temasları çerçevesinde bu ülkedeki Yunan İşadamları Konseyi tarafından onuruna verilen yemeğe katıldığını ve burada yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa değindiğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, Mayıs ayından sonra özellikle, ülkenin “yeniden birleşmesine yönelen, daha doğrusu, bu vizyona sahip, ancak sınırları mevcut, ilerici bir Kıbrıslı Türk olan Mustafa Akıncı’nın seçilmesinden sonra” yoğunlaştırılmış müzakerelerin başladığını kaydetti.

Anastasiadis, “Akıncı’nın sınırlarının ne yazık ki Ankara’nın müdahaleleriyle belirlendiği” iddiasında da bulunurken,Türkiye’nin çözüm istediği şeklindeki açıklamalarının Akıncı’yı destekleyecek şekilde eyleme dönüşmesini umut ettiğini de vurguladı.

2006 yılında çözümün olabileceğini dile getiren Anastasiadis, “Sayın Eide’nin yıldızların aynı hizada bulunduğu şeklindeki ifadesini kullanmasam da, uluslararası toplumun çıkarları bu yönde hizadaymış gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, “her iki tarafın da hassasiyeti ve kararlılığıyla ele alınması gereken sorunların bulunduğunu ve bunların Türkiye’nin katkısını gerektiren unsurlar olduklarını” belirterek, “Türk askerinin geri çekilmesi Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın konusu değildir. 1960 garantilerinin kaldırılması ya da özellikle toprak düzenlemeleri Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın konusu değildir. Bunların üçü de Türkiye’nin konusudur” iddiasında bulundu.

Anastasiadis konuşmasında, “vizyonunun işgalden kurtulmak, yeniden birleşmek, barışçıl yaşam koşullarını yaratmak ve yüzyıllarca sağlanan bir Müslüman-Hıristiyan barışçıl yaşam modelini yaratmak olduğunu” belirterek “istemediği şeyin üçüncü tarafların Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yada Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iç işlerine karışmaları olduğunu” vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberinin: “Akıncı İyi Ancak Sınırları Var” başlığı altında verirken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın KKTC basınında yer aldığını iddia ettiği bazı açıklamalarını da “Öncelik Yağmacılarda” başlığı altında verdi.

Gazete, Akıncı’nın “Kıbrıs Postası’na” açıklamada bulunduğunu ve mülkiyet konusundaki görüşlerini netleştirerek “yasal kullanıcıların mülklerindeki haklarını iptal ettiğini” öne sürdü.