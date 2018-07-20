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Anastasiadis “Adil çözüm için mücadeleye devam edeceklerini” savundu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununa adil, işlevsel ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

Anastasiadis “Adil çözüm için mücadeleye devam edeceklerini” savundu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununa adil, işlevsel ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

20 Temmuz 2018 Cuma 12:16
Anastasiadis “Adil çözüm için mücadeleye devam edeceklerini” savundu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununa adil, işlevsel ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

Rum haber kaynaklarına göre Anastasiadis, 1974 Barış Harekatı sırasında Rumlar tarafından yanlışlıkla düşürülen ve aynısı, düştüğü yer olan Yunan Askeri Mezarlığına anıt olarak yerleştirilen Noratlas uçağının açılış töreninde konuşma yaptı. 

Anastasiadis, “Devletin, özürlerini dile getirme ve bu kahramanlara olması gereken değerin verilmesi için yakın geçmişte Yunan Askeri Mezarlığı’ndaki alanın kazısını yaptıklarını” belirtti. 

Anastasiadis, ayrıca “Tüm mücadelecilerin cesaret ve fedakarlıklarına, aynı zamanda kayıpları anısına saygı duyarak Kıbrıs Cumhuriyetinin korunması ve Kıbrıs sorununa adil, işlevsel ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için mücadelelerine devam edeceklerini” söyledi. 

Haberlere göre Anastasiadis, dün Yunan Askeri Mezarlığında bir başka anıtın açılışında yaptığı konuşmada da Kıbrıs sorununa değindi. 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir toplantı düzenleyebilmesi için “diğer tarafın” işbirliği yapılması umudunu dile getiren Anastasiadis, önümüzdeki hafta BM Genel Sekreteri’nin geçici danışmanı Jane Holl Lute’a analizlerde bulunma imkanına sahip olacağını söyledi.

KAMMENOS’A SÖZLÜ SALDIRIDA BULUNULDU

Öte yandan Rum haber kaynakları Rum tarafında 1974 dolayısıyla gerçekleştirilen anma törenlerine katılmak üzere adaya gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’a bu sabah Faneromeni Kilisesi’nde düzenlenen anma etkinliği sırasında sözlü saldırıda bulunulduğunu duyurdu.

Haberlere göre Atina merkezli Rum öğrenci hareketi “DRASİS-KES üyeleri olduğu belirtilen bir grup, “serseriler, hain politikacılar, Makedonya Yunandır” sloganları attılar. 

Bilgilere göre olay üzerine 9 kişi gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü. 

Haberlerde dün de Yunan Askeri Mezarlığı’ndaki etkinlikte Kammenos’a sözlü saldırıda bulunan ve küfür eden üç kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 20.07.2018 15:40
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