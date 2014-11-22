Anastasiadis Adadan Ayrıldı!

FORMULA 1 YARIŞLARINI İZLEYECEK

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın bu hafta sonu gerçekleştirilecek Formula 1 yarışlarını birlikte izlemeleri daveti üzerine, dün akşam Abu Dabi’ye gitmek için adadan ayrıldığı haber verildi.

Rum Haber Ajansı’na (KİPE) konuşan Hükümet kaynaklarına göre Anastasiadis’in Şeyh ile sıkı kişisel ilişkilerinin olduğunu ve Şeyh’in, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etme yönündeki davete olumlu yanıt verdiğini kaydeden gazete, Anastasiadis’in Abu Dabi’de kaldığı sürece Şeyh’in ziyaret tarihinin belirlenmesinin beklendiğini aktardı.

Habere göre Anastasiadis, pazartesi günü adaya dönecek.