Anastasiadis ABD İle Sıkı İşbirliğine Hazır Olduklarını Söyledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, aralarındaki stratejik işbirliğinin bütün alanlarda daha fazla güçlenmesi için, Rum hükümeti ile bizzat kendisinin, ABD’de yeni başa gelen hükümetle sıkı bir şekilde çalışmaya hazır ve kararlı olduğunu belirttiği haber verildi.

DİASPORA KONULARIYLA İLGİLİ ÜÇLÜ TOPLANTI YAPILACAK

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, aralarındaki stratejik işbirliğinin bütün alanlarda daha fazla güçlenmesi için, Rum hükümeti ile bizzat kendisinin, ABD’de yeni başa gelen hükümetle sıkı bir şekilde çalışmaya hazır ve kararlı olduğunu belirttiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan Amerikan-Yahudi Örgütleri Başkanları Konseyi üyelerine konuşma yapan Anastasiadis, ABD ve İsrail’le inşa edilen ilişkinin stratejik bir tercih olduğunu ve bunun kanıtının da üçlü ülke arasındaki, eşi benzeri olmayan üst düzey görüşmeler olduğuna işaret etti.

Amerikan-Yahudi Örgütleri Başkanları Konseyi üyelerinin, Diaspora konularının ele alınması için, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu tarafından Güney Kıbrıs’a davet edildiklerini yazan gazete, konsey üyelerinin dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından Başkanlık Sarayında kabul edildiklerini belirtti.

Anastasiadis’in, ABD’nin eski başkan yardımcısı ile dışişleri bakanının “Kıbrıs’ın” bölgedeki stratejik rolüne ilişkin ifadelerine işaret ettiğini kaydeden gazete, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununa da değinerek, Kıbrıs sorununun çözümünün yalnızca Kıbrıs için değil, bölgesel istikrar, güvenlik aynı zamanda uluslararası toplum için de büyük faydası olacağını söylediğini iletti.

Gazeteye göre, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümü açısından sahip olduğu muazzam role işaret ederek, Türkiye’ye yönelik mesajın gayet net olması gerektiğini belirten Anastasiadis, bu mesajın “Türkiye’nin adadaki çağ dışı varlığının sona ermesi, işgali sonlandırması aynı zamanda askeri birliklerini adadan çekmesinin zamanı olduğunu” iddia etti.

Gazeteye göre “gerek Rum tarafı gerek de kendisinin, Kıbrıs sorununa kalıcı ve işler bir çözüm bulunması ile diyalogun sürmesine yönelik bağlılıklarının sürmekte olduğunu” dile getiren Anastasiadis, “herkesin aynı hedefin başarılı olmasını istemesi halinde, kararlı bir şekilde çalışmaları, aynı zamanda bahanelerin, özellikle de Kıbrıslıların menfaatine olmayan kabul edilemez şartların ve koşulların terk edilmesi gerektiğini” öne sürdü.

Güney Kıbrıs ile İsrail’in ortak değerleri paylaşmakta olduğunu da ifade eden Anastasiadis, Yahudi örgütlerinin, iki ülkenin işbirliğinin, stratejik açıdan önemli olduğuna dair siyasi mesajı güçlendirdiklerini ifade etti.

Gazeteye göre Anastasiadis, Diaspora arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesine dair ortak taahhütlerinin, İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında 2016 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen üçlü zirve toplantısının bildirgesinde yer aldığını da anımsattı.

Gazeteye göre, son olarak bölgedeki hidrokarbon keşiflerine de değinen Anastasiadis, “doğal gazın bir birliktelik, barış ve istikrar bölgesi meydana getirilmesine ilişkin araç olabileceğini” ifade ederek, Doğu Akdeniz’deki rezervlerin, AB’nin enerji güvenliğini teşkil edebileceğini sözlerine ekledi.

DİASPORA KONULARIYLA İLGİLİ ÜÇLÜ TOPLANTI YAPILACAK

Haravgi gazetesinin haberine göre ise, Rum Yönetimi’nin İnsani Konular ve Dış Rumlarla ilgili konulardan sorumlu Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, 7 Mart’ta Kudüs’te, Yunanistan ve İsrail’den meslektaşlarıyla bir görüşme yapacağını söyledi.

Gazeteye göre Fotiu, bu görüşme esnasında, çeşitli alanlarda Diaspora örgütlerini ilgilendiren konulardaki işbirliğine ilişkin ortak faaliyetler üzerinde sağlanan ilerlemenin gözden geçirileceğini ifade etti.

Gazeteye göre Fotiu yaptığı açıklamada, Amerikan-Yahudi Örgütleri Başkanları Konseyi’nin Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretin ise, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasındaki ilişkilere dair konulara ilişkin görüşlerin ele alınması ve paylaşılmasına fırsat tanıyacağını sözlerine ekledi.