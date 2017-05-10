Güney Kıbrıs:
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10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:15

Anastaiadis: “Kıbrıslı Türklerin Uyumu İçin Daha Yapılması Gereken Çok İş Var”

Nikos Anastasiadis “Kıbrıslı Türklerin müktesebata uyumu için daha yapılması gereken çok iş var” dedi.

Anastaiadis: 'Kıbrıslı Türklerin Uyumu İçin Daha Yapılması Gereken Çok İş Var”
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“KIBRIS TÜRK TARAFI BANKA VERİLERİNİ SUNMAK İÇİN KRİTERLER ORTAYA KOYUYOR”

 Nikos Anastasiadis “Kıbrıslı Türklerin müktesebata uyumu için daha yapılması gereken çok iş var” dedi.

Rum radyosunun haberine göre, Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının KKTC’deki bankaların denetimine cevap vermemeyi sürdürdüğünü iddia etti.

Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte Avrupa Komisyonu yapısal Reformları Destekleme Ofisi Sorumlusu Maarten Verwey ve Avrupa  Komisyonu’nun BM İyi Niyet Misyonu’ndaki temsilcisi Peter Van Nuffel’le ara bölgede görüştü. Görüşmede Kıbrıslı Türklerin Avrupa müktesebatına uyumda hangi aşamada olduğu ele alındı.

Anastasiadis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “Kıbrıs sorununa çözüm bulunursa, Euro’nun ilk günden itibaren ortak para birimi olarak benimsenmesi büyük önem taşıyor. Bunun olabilmesi için de bankaların ve genel olarak ekonomik sistemin buna cevap vermesi gerekiyor.

Çözümün gereklerinden biri de, maliyetinin ne olacağını bilmemizdir” dedi.
Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin müktesebata uyumda hangi aşamada olduğu sorulduğunda “daha bu yönde yapılması gereken çok iş var” cevabını verdi.

Kıbrıs Türk tarafının KKTC’deki bankalarla ilgili verileri sunma talebine cevap verip vermediği sorulduğunda ise Anastasiadis, henüz cevap verilmediğini belirterek, “öteki taraf bu talebe cevap vermek için kriterler ortaya koyuyor” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı, bu sabah Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Rum tarafında gerçekleşen toplantısında, “Çözümün uygulanmasının tehlikeye girmemesi, yakın geçmişte cereyan edenlerden kaçınılması için ekonomik açıdan sürdürülebilir bir çözüm bulunması gerektiğini” belirterek, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’ndan resmen teknik yardım istendiğini söyledi.

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