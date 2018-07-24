Amerikan Yatırım Fonları Güney’in Batık Kredi Piyasasını Araştırıyor...



Rum Meclisinin bankaların batık kredileri satmasına olanak sağlayan yasayı geçirmesinin ardından Amerika’dan 4 yatırım fonunun temsilcilerinin, batık kredi piyasasını araştırmak maksadıyla Güney Kıbrıs’ta bulunduğu haber verildi.

İlk batık kredi satışı işlemini yapması beklenen “Kıbrıs Bankası”nın, 4-5 milyar Euro’luk satış işlemini Eylül ayında ilan etmesinin beklendiğine işaret eden Haravgi ve diğer gazeteler, Bloomberg’i kaynak göstererek, batık kredilere talip olan yatırım fonlarından üçünün “Apollo”, “Pimco” ve “Lone Star” olduğunu yazdı, 4’üncü yatırım fonunun adını vermedi.

