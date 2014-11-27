Amerikan Şirketinden Güney Kıbrıs’a İlgi

Kumarhane konusunda faaliyet gösteren büyük Amerikan “Caesars” şirketinin, Güney Kıbrıs’a yatırım yapma konusuna ilgi gösterdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta kumarhane açılmasına ilişkin yasa tasarısının dün Rum Başkanlığı’nda, kumarhane konusunda nihai kararı verecek olan Bakanlar Komitesi’nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ele alındığını yazdı.

Habere göre Bakanlar Komitesi, toplantı sırasında Amerika ve Asya’dan (özellikle Singapur’dan) şirketlerin, yatırım yapılmasına ilgi gösterdiğini ve bu şirketlerin bilgi almak için Güney Kıbrıs’a temsilci gönderdiğini belirtti.