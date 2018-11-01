Amerikalılar Exxonmobil’in Araştırmaları Konusunda Bm Güvenlik Konseyine Bilgi Verdi

Lefkoşa, 1 Kasım 18 : BM Genel Sekreteri Yardımcısı Rosemary Dicarlo’nun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iyi niyet misyonu raporu ve Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un misyonu konusunda Güvenlik Konseyi üyelerini bilgilendirdiği geçtiğimiz günkü gayri resmi istişarelerin, normal ve pozitif bir ortamda gerçekleştiği haber verildi.



Haravgi gazetesi “Amerikalılar ExxonMobil’in Araştırmaları Konusunda Güvenlik Konseyini Bilgilendirdi” başlıklı haberinde, “diplomatik kaynakların”, tarafların sürecin ilerlemesi gerektiğini vurguladıklarını ve Lute’un çabalarına destek belirtildiğini söylediklerini aktardı.



Sınır kapılarının açılmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiğini de yazan gazete, iyi ortam ve Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) daha fazla ileriye götürülmesi ihtiyacının vurgulandığına da işaret etti.



Hidrokarbonlar konusunun Amerikalılar tarafından gündeme getirildiğini de kaydeden gazete, “BM Güvenlik Konseyi üyesi bir diplomata dayanarak”, Amerikalıların Güvenlik Konseyini ExxonMobil şirketinin tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’indeki yaklaşan araştırmaları konusunda bilgilendirdiğini belirtti.



Amerikalıların bunların istifade değil, araştırma süreçlerinden ibaret olduğunun altını çizerek, bunun gerginliği tetiklememesi veya endişeye yol açmaması gerektiğini belirttiklerini kaydeden gazete, Amerikalıların, hidrokarbonların işlenmesinden ortaya çıkacak avantajların, çözüm çerçevesinde iki toplum arasında adil bir şekilde dağıtılması gerektiği konusundaki Amerikan tezine işaret ettiklerini de iletti.



Gazete “aynı kaynağın”, bu konu hakkında konuşan Rosemary Dicarlo’nun da olumlu bir ruh hali içerisinde hareket ettiğini söylediğini aktardı.



BM Güvenlik Konseyi Başkanının, çözümün temeli ve iki kesimli iki toplumlu federasyonla ilgili açıklamasındaki ifadelerinin, Güvenlik Konseyi’nin toplantısı öncesinde gerçekleşen istişarelerde, Rum heyetinin ısrar ettiği meselelerden biri olduğunu da kaydeden gazete, talebin ABD ve İngiltere tarafından kabul edildiğini belirtti.



Gazete, ABD ile İngiltere’nin, BM Genel Sekreterinin raporunda bununla ilgili bir ifade olmamasına rağmen, çerçeveyi ortaya koyan Güvenlik Konseyi kararları olduğunu kabul ettiklerini ekledi.



Alithia gazetesi ise “BM Güvenlik Konseyi’nin Guterres Raporuyla İlgili Kulislerinin Perde Gerisi- Olumlu Ortam Ancak Zorlu İstişareler” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Güvenlik Konseyinde, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) konusuyla ilgili ifadelerin kısıtlı olduğunu yazdı.



Güvenlik Konseyi’nin toplantısı öncesinde ele alınan konulardan birinin de, BM Genel Sekreterinin raporunda da ortaya koyduğu “aciliyet” meselesi olduğunu kaydeden gazete, Güvenlik Konseyi üyelerinin başlangıçtaki metinde “değişmez statükonun kabul edilebilir olmadığı ve ileriye giden yolun aciliyet hissiyatıyla hazırlanması gerektiğine” dair ifadeyle hemfikir olduklarını belirtti.



Ancak Rusya’nın, Batılıların Suriye’yle ilgili kararlardaki tutumuna ilişkin sebepler yüzünden bununla hem fikir olmadığını yazan gazete, en nihayetinde “gereksiz gecikmeler olmadan” ifadesinin kullanıldığını ekledi.



(İY/ÖK)





