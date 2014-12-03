Amerikalılar Karada Petrol Ve Doğalgaz Aramayı Önerdi

KÜÇÜK UÇAKLARLA HAVADAN, 6 BİN METRE DERİNE KADAR YERALTININ HARİTALARINI ÇIKARACAKLAR

Amerikan “NEOS GeoSolutions” isimli şirketin Rum yönetimine, Güney Kıbrıs coğrafyasında karada petrol ve doğalgaz sismolojik ve diğer teknolojik araştırmalar yapma önerisinde bulunduğu, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in öneriyi mercek altına aldığı bildirildi.

Fileleftheros; “Karada (Hidrokarbon) Yatakları Arama Önerisi... Amerikalılar ‘Havadan Sismolojik Araştırmalar’ için İşbirliği Öneriyor” başlığıyla ön sayfasından yer verdiği haberinde, “NEOS GeoSolutions” şirketinin önerdiği yöntemin özel donanımı ve sensör sistemleri bulunan küçük uçaklarla havadan, 6 bin metre derine kadar yeraltının haritalandığı yeni ve süper modern bir sistem olduğunu yazdı.

Gazeteye göre NEOS GeoSolutions, daha önce ABD’nin California, Colorado, Kuzey Dakota ve Teksas eyaletlerinde, Arjantin’de kullandığı bu yöntemi iki aydır da - siyasi şartların bu tür uçuşlar için güvenli olduğu zamanlarda - Lübnan’da uyguluyor. Şirket, Rum yönetimine, karadaki doğalgaz ve petrol yataklarının bulunması için yeraltını dört farklı - manyetik, elektromanyetik, radyometrik ve manyetotellürik - metotla ve modern sensör sistemleriyle haritalandırmayı önerdi.

Gazete, uygulanacak yöntemle toplanacak verilerin işlenmek ve analiz edilmek üzere ABD’ye gönderileceğini, hidrokarbon yataklarıyla ilgili verileriyle oluşturulacak yeraltı haritalarının, Rum yönetimi tarafından, geliri uzlaşacağı oranda paylaşacağı şirketlere satılacağını yazdı.

Gazeteye göre, NEOW GeoSolutions uzmanları, bölgenin tamamında yapılan sismolojik araştırmalardan edinilen jeolojik verilere, şu anda denizde hidrokarbon yatakları bulunmasına ve yeraltının jeolojik yapısına dayanarak karada petrol ve doğalgaz yatakları bulunması ihtimalini yüksek görüyor.

Kıbrıs’ta onlarca yıl çeşitli sondaj çalışmaları yapılmasına karşın sonuç alınamadığını hatırlatan gazete, küçük yataklar keşfedilse bile bunların değerlendirilmesinin teknik ve ekonomik açıdan daha kolay olacağına işaret etti. Gazete, Rum Enerji Bakanı Lakkotripis’in Amerikan şirketinin önerisini reddetmediğini, prosedürel, ekonomik ve çevre açısından incelenmesi gerektiğinden mercek altına aldığını da haberine ekledi.