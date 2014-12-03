Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Amerikalılar Karada Petrol Ve Doğalgaz Aramayı Önerdi

Amerikan “NEOS GeoSolutions” isimli şirketin Rum yönetimine, Güney Kıbrıs coğrafyasında karada petrol ve doğalgaz sismolojik ve diğer teknolojik araştırmalar yapma önerisinde bulunduğu, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in öneriyi mercek altına aldığı bildirildi.

Amerikalılar Karada Petrol Ve Doğalgaz Aramayı Önerdi

Amerikan “NEOS GeoSolutions” isimli şirketin Rum yönetimine, Güney Kıbrıs coğrafyasında karada petrol ve doğalgaz sismolojik ve diğer teknolojik araştırmalar yapma önerisinde bulunduğu, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in öneriyi mercek altına aldığı bildirildi.

03 Aralık 2014 Çarşamba 09:01
Amerikalılar Karada Petrol Ve Doğalgaz Aramayı Önerdi
banner238

KÜÇÜK UÇAKLARLA HAVADAN, 6 BİN METRE DERİNE KADAR YERALTININ HARİTALARINI ÇIKARACAKLAR

Amerikan “NEOS GeoSolutions” isimli şirketin Rum yönetimine, Güney Kıbrıs coğrafyasında karada petrol ve doğalgaz sismolojik ve diğer teknolojik araştırmalar yapma önerisinde bulunduğu, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in öneriyi mercek altına aldığı bildirildi.

Fileleftheros; “Karada (Hidrokarbon) Yatakları Arama Önerisi... Amerikalılar ‘Havadan Sismolojik Araştırmalar’ için İşbirliği Öneriyor” başlığıyla ön sayfasından yer verdiği haberinde, “NEOS GeoSolutions” şirketinin önerdiği yöntemin özel donanımı ve sensör sistemleri bulunan küçük uçaklarla havadan, 6 bin metre derine kadar yeraltının haritalandığı yeni ve süper modern bir sistem olduğunu yazdı.

Gazeteye göre NEOS GeoSolutions, daha önce ABD’nin California, Colorado, Kuzey Dakota ve Teksas eyaletlerinde, Arjantin’de kullandığı bu yöntemi iki aydır da - siyasi şartların bu tür uçuşlar için güvenli olduğu zamanlarda - Lübnan’da uyguluyor. Şirket, Rum yönetimine, karadaki doğalgaz ve petrol yataklarının bulunması için yeraltını dört farklı - manyetik, elektromanyetik, radyometrik ve manyetotellürik - metotla ve modern sensör sistemleriyle haritalandırmayı önerdi.

Gazete, uygulanacak yöntemle toplanacak verilerin işlenmek ve analiz edilmek üzere ABD’ye gönderileceğini, hidrokarbon yataklarıyla ilgili verileriyle oluşturulacak yeraltı haritalarının, Rum yönetimi tarafından, geliri uzlaşacağı oranda paylaşacağı şirketlere satılacağını yazdı.

Gazeteye göre, NEOW GeoSolutions uzmanları, bölgenin tamamında yapılan sismolojik araştırmalardan edinilen jeolojik verilere, şu anda denizde hidrokarbon yatakları bulunmasına ve yeraltının jeolojik yapısına dayanarak karada petrol ve doğalgaz yatakları bulunması ihtimalini yüksek görüyor.

Kıbrıs’ta onlarca yıl çeşitli sondaj çalışmaları yapılmasına karşın sonuç alınamadığını hatırlatan gazete, küçük yataklar keşfedilse bile bunların değerlendirilmesinin teknik ve ekonomik açıdan daha kolay olacağına işaret etti. Gazete, Rum Enerji Bakanı Lakkotripis’in Amerikan şirketinin önerisini reddetmediğini, prosedürel, ekonomik ve çevre açısından incelenmesi gerektiğinden mercek altına aldığını da haberine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Amerikalılar Karada Petrol Ve Doğalgaz Aramayı ÖnerdiKıbrıs ManşetWww.kibrismanset.com/Kuzey Kıbrıs Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs GazeteleriDoğru Tarafsız Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim