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Amerikalı Lute’un BM Özel Temsilcisi Olarak Atanması Konusu!

GUTERRES, 15 HAZİRAN’A KADAR İYİ NİYET MİSYONU RAPORUNU SUNACAK

Amerikalı Lute’un BM Özel Temsilcisi Olarak Atanması Konusu!

GUTERRES, 15 HAZİRAN’A KADAR İYİ NİYET MİSYONU RAPORUNU SUNACAK

10 Haziran 2018 Pazar 10:11
Amerikalı Lute’un BM Özel Temsilcisi Olarak Atanması Konusu!

GUTERRES, 15 HAZİRAN’A KADAR İYİ NİYET MİSYONU RAPORUNU SUNACAK

Amerikalı Jane Holl Lute’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, kendisini Kıbrıs sorunu özel temsilcisi olarak ataması konusundaki teklifini kabul ettiği iddia edildi.

Haravgi gazetesi, “Astra’nın” New York muhabiri Panikos Panayotu’ya dayanarak, BM’nin beklediği tek şeyin Türkiye’nin bu husustaki yanıtı olduğunu ve henüz buna yanıt vermeyen tek tarafın Türkiye olduğuna dair iddialarını sürdürdü.

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Habere göre, Türkiye’deki seçimlerden sonra gelişmeler olacağı değerlendirmesinde bulunan “diplomatik kaynaklar”, Ankara’nın bu atamayı kabul etmesi halinde, Lute’nin, Kıbrıs, garantör ülkeler ve muhtemelen Brüksel’e keşif ziyaretleri yapacağını belirtti.

Gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 15 Haziran’a kadar iyi niyet misyonuyla ilgili raporunu sunacağını öne sürdü. Raporun bir öncekinin aynısı olacağını iddia eden gazete, genel sekreterin, tarafların buna karar vermesi ve kapsamlı çözüme ulaşmaya hazır olduklarına dair siyasi irade göstermeleri koşuluyla, taraflara Kıbrıs sorununda yardımcı olmaya hazır olduğunu yineleyeceğini yazdı.

          


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Son Güncelleme: 10.06.2018 13:25
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