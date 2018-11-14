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Amcasını 2 Milyon Euro Dolandıran Şahıs Aranıyor

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Güney Kıbrıs’ta, öz amcasını 2 milyon Euro dolandıran ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından kayıplara karışan şahıs aranıyor.

Amcasını 2 Milyon Euro Dolandıran Şahıs Aranıyor

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Güney Kıbrıs’ta, öz amcasını 2 milyon Euro dolandıran ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından kayıplara karışan şahıs aranıyor.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:36
Amcasını 2 Milyon Euro Dolandıran Şahıs Aranıyor
Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Güney Kıbrıs’ta, öz amcasını 2 milyon Euro dolandıran ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından kayıplara karışan şahıs aranıyor.
Politis gazetesi, Dikelya İngiliz Üsler bölgesinde tanınmış bir restoranın sahibi olan amcasını 2009-2015 yılları arasında çeşitli vaatlerle kandırarak, 2 milyon 60 bin Euro parasını alan Andreas Andreu’nun Rum polisince arandığını yazdı.
Gazete, Andreu’nun bir dönem yurt dışına kaçtığını, ancak Güney Kıbrıs’a geri döndüğü bilgisi üzerine arama ilanının çıkarıldığını aktardı.
(SB/SEL)

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