“altın Pasaportlar” Yine Tartışma Konusu





Lefkoşa, 19 Ekim 18 : Güney Kıbrıs’taki muhalefet partilerinin, yatırımlar karşılığında verilen pasaportlarla ilgili olarak hükümete eleştiriler yöneltmeye devam ettiği; DİSİ’nin ise bu eleştirilere yanıt verdiği belirtildi.Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, yatırım karşılığında yabancılara, “altın pasaport” diye nitelendirilen pasaportların verilmesi ve Güney Kıbrıs’ın bu konuda, başka 20 ülkeyle birlikte, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından kara listeye alınması konusunun, Rum Meclis’inde tartışıldığını yazdı.Habere göre AKEL Milletvekili Yorgos Lukaidis, OECD’nin, pasaportların verilmesine ilişkin icraatlar nedeniyle Güney Kıbrıs’ı, başka 20 ülkeyle birlikte, kara listeye aldığını, bunun sorumluluğunun tamamen hükümete ait olduğunu söyledi.Lukaidis, ayrıca, hükümeti, bu durumdan faydalanan büyük çıkarlara hizmet etmekle suçladı.Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Yorgos Perdikis, yatırımlar karşısında verilen pasaportlarla ilgili politika nedeniyle AB’de ciddi sorunların yaratıldığının görüldüğünü, bununla birlikte bazı ekonomik unsurların, Güney Kıbrıs ve Malta aleyhine yaptırımlar uygulanması fikrini ileriye götürdüğünü belirtti.Dayanışma Hareketi Milletvekili Mihalis Yorgollas bu konuda çok önceden uyarılar yaptıklarını anımsatarak, yabancılara “Kıbrıs Avrupa vatandaşlığı” verilmesinin özen ve dikkatli kullanılması gereken bir araç olduğunu ancak bundan kaçınıldığını ve olayın, yurt dışında, reklam ilanlı ürüne dönüştüğünü ifade etti.DİSİ Milletvekili Nikos Nuris ise, açıklamasında, hükümetin, Güney Kıbrıs’ın zor koşullar altında olduğu bir dönemde, dikkatli bir politikayla, bir uygulama izlediğini, bundan da maksimim verim alındığını söyledi.Nuris, Meclis’in her zaman için verilen vatandaşlıklar, pasaportlar ve başvurular konusunda bilgi sahibi olduğuna, hükümetin daha sonra bu uygulamayı ve politikayı, ekonomik koşulların iyileştirilmesinin ardından değiştirdiğine dikkati çekti.Nuris açıklamasında hükümetin vatandaşlıkların verilmesinde izlediği politikanın diğer ülkelerin izlediği yöntemden farklı olmadığını da söyledi.Politis gazetesi ise, ilgili haberinde, Rum İçişleri Bakanlığı’nın, geçtiğimiz Mart ayında, vatandaşlık için başvurular sunan 100’den fazla avukatlık bürosu ve diğer sağlayıcılara ilişkin listeyi sunduğuna ancak bu avukatlık büroları ve diğer sağlayıcıların sundukları başvuru sayısı hakkında bilgi vermediğine dikkati çekti.Gazete EDEK Milletvekili K.Evastathiu’nun açıklamalarına dayanarak Meclis’in Mart ayından beridir vatandaş olanların sayısına ilişkin listeyi beklediğini yazdı.(FK/HA)