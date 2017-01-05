



ALTIN ÜRETİMİ PLANLANIYOR

Hellenic Copper Mines (HCM) şirketinin Güney Kıbrıs’ta altın üretimi yapmayı planladığı belirtildi.

Politis gazetesi Güney Kıbrıs’taki tek maden şirketi olan ve yaklaşık 20 yılıdır Skuriotisas bölgesinde bakır çıkaran Hellenic Copper Mines’ın “Mathiati” (Matyat) bölgesinde eski Strongilo maden ocağındaki altın kalıntılarına gözünü diktiğini yazdı.

Şirketin Skuriotisas’ta kiralık bölge içerisinde, altın içeren madenlerin değerlendirileceği yeni bir altın üretim birimi inşa etme aşamasında bulunduğunu kaydeden gazete, önerilerin projenin, Strongilo maden ocağı bölgesindeki oksitlenmiş altın içeren madenin değerlendirilmek üzere çıkarılması ve nakliyle ilgili olduğunu aktardı.

Proje için çevre etki değerlendirme çalışmasının yapılıp Rum Çevre Dairesi’ne sunulduğunu kaydeden gazete, yapılan çalışmayla ayda 20 kilo altın üretiminin öngörüldüğünü belirtti.