Almanya’nın Avrupa Konularından Sorumlu Bakanı Mihael Rot’tan demeç!

Almanya’nın Avrupa Konularından Sorumlu Bakanı Mihael Rot, bugün Rum gazetelerinden Fileleftheros’ta yer alan demecinde, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden uzak olduğunu ileri sürdü.



Avrupa Birliği’nin, Türkiye’yle olan ilişkisinde ciddi problemlerle karşı karşıya olduğunu savunan Rot, “Tayyip Erdoğan’ın Ankara’sının AB perspektifinden çok uzakta olduğunu ve mevcut konjonktürde, yeni müzakere başlıklarının açılması için şans olmadığını” iddia etti.



Gazeteye göre, birçok Avrupa dostu uğruna, AB’yle katılım müzakerelerinin kesilmesine karşı olduğunu da belirten Rot, mevcut siyasi ortam ile Türkiye’deki durumun, Doğu Akdeniz’deki gerilimin yatışması süreci ile Kıbrıs sorunu müzakerelerine yardımcı olmadığını da öne sürdü.



Gazete Rot’un tarafları uzlaşmaya çağırdığını, aynı zamanda “AB’nin, Kıbrıs’ın katılımının adanın bölünmesine son vereceğini umduğunu vurgulamaktan çekinmediğini” de ekledi.



