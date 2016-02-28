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Almanya’nın Avrupa Bakanı Mıchael Roth Kıbrıs Ziyareti Öncesinde Politis’e Konuştu

Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth’un, yarından itibaren başlayacak olan iki günlük Kıbrıs ziyaretinin öncesinde, Politis gazetesine konuştuğu ifade edildi.

Almanya’nın Avrupa Bakanı Mıchael Roth Kıbrıs Ziyareti Öncesinde Politis’e Konuştu

Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth’un, yarından itibaren başlayacak olan iki günlük Kıbrıs ziyaretinin öncesinde, Politis gazetesine konuştuğu ifade edildi.

28 Şubat 2016 Pazar 11:29
Almanya’nın Avrupa Bakanı Mıchael Roth Kıbrıs Ziyareti Öncesinde Politis’e Konuştu
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“2016 YILI KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN EŞSİZ BİR FIRSAT”

 Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth’un, yarından itibaren başlayacak olan iki günlük Kıbrıs ziyaretinin öncesinde, Politis gazetesine konuştuğu ifade edildi.

“2016 Yılı Kıbrıs Sorununun Çözümü İçin Eşsiz Bir Fırsat” başlıklı habere göre Roth, 2016 yılının, meydana getirilen dinamiğin son derece olumlu olmasıyla birlikte, Kıbrıs sorununun çözüm yılı olduğunu söyledi.

Almanya’nın büyük bir ilgiyle Kıbrıs sorunu çözüm sürecinde atılan önemli adımları ve ortaya çıkan olumlu dinamiği takip ettiğini dile getiren Roth, “bu yılın, bu eski ihtilafa, Kıbrıs’ın bölünmesine en nihayetinde bir son verilmesi için eşsiz bir fırsat olduğunu” söyledi.

Doğu Akdeniz’de tespit edilen hidrokarbon rezervlerinin, bölgenin tümüne ekonomik fırsatlar sunmakta olduğunu da dile getiren Roth, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonların, yalnızca bilinçli bir şekilde kullanılmaları durumunda, bölge ülkeleri için refah unsuru haline gelebileceğini sözlerine ekledi.

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