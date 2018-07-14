Almanya’dan “önem Taşıyan Kelimeler” Sözlüğüne Destek



ALMAN BÜYÜKELÇİ “25 BİN EURO’NUN ÜZERİNDE KATKI YAPARAK YÜZDE 50’SİNİ FİNANSE ETTİK”



Lefkoşa, 14 Temmuz 18 (.): Almanya’nın, Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteciler tarafından hazırlanıp, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından “Önem Taşıyan Kelimeler, Kıbrıs’ta Gazetecilik İçin Bir Sözlük” adıyla sunumu yapılan konsensüs sözlük için 25 bin Euro katkı yaptığı bildirildi.

Alithia’nın “Alman Büyükelçi Sözlüğü Savunuyor” başlıklı haberine göre, Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) görüşüne başvurduğu Alman Büyükelçi Franz Josef Kremp ülkesinin, konsensüs sözlüğün yüzde 50’sini finanse ettiğini ve bu çerçevede yaptığı katkının 25 bin Euro’nun üzerinde olduğunu açıkladı.

Kremp, AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir’in, sözlüğün önsöz bölümünde yer alan “sözlüğün gazetecileri bazı kelimelerle ilgili hassasiyetleri incelemeye ve cesaretlendirmesi ve onlara faydalı bir muhtemel alternatif seçenek aracı sağlamasını umuyorum” tezini paylaştığını söyledi.

Gazete, Alman Büyükelçiliği’nin birkaç gün önce sosyal medyadaki resmi sayfasında, “Almanya’nın, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin yeniden yakınlaşmasına katkı koyan bu önemli programın ana sponsorlarından biri olmaktan gurur duyduğu” mesajını paylaştığını belirtti.

NİKOLAS PAPADOPULOS: “ESK YÖNETİM KURULU’NUN BİLGİSİNDEYDİ”

Habere göre, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Hristos Hristofidis’in sözlüğün yazarı olarak Rum Gazeteciler Birliği (ESK) Yönetim Kurulu ve Gazetecilik Etiği Komitesi üyelerine gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Papadopulos twitter hesabındaki paylaşımına “işte, (sözlüğün) Gazeteciler Birliği ve Gazetecilik Etiği Komitesi’nin mutlak bilgisinde yazıldığını ifşa eden mektup” notunu da ekledi.

Gazete, Hristofidis’in, üyesi bulunduğu ESK Yönetim Kurulu’nun diğer üyelerine gönderdiği 21 Mayıs 2018 tarihli mektubunda, sözlük için Gazetecilik Etiği Komitesi adına görev aldığı grubun toplantısına katılacağı için ESK Yönetim Kurulu toplantısına katılamayacağını bildirdiğini yazdı.

(ŞA/YIL)

