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Almanya, İngiltere Ve Fransa’dan “Gizli Toplantı”

Almanya, İngiltere ve Fransa yetkililerinin, 16 Aralık’ta gerçekleştirilecek AB Genel İşler Konseyi toplantısı sonuç bildirgesinde, Türkiye’nin AB müzakerelerinde 2 başlığının açılmasına ilişkin ifadelerin yer almasını sağlamak amacıyla gizli bir toplantı gerçekleştirdikleri iddia edildi.

Almanya, İngiltere Ve Fransa’dan “Gizli Toplantı”

Almanya, İngiltere ve Fransa yetkililerinin, 16 Aralık’ta gerçekleştirilecek AB Genel İşler Konseyi toplantısı sonuç bildirgesinde, Türkiye’nin AB müzakerelerinde 2 başlığının açılmasına ilişkin ifadelerin yer almasını sağlamak amacıyla gizli bir toplantı gerçekleştirdikleri iddia edildi.

09 Aralık 2014 Salı 09:03
Almanya, İngiltere Ve Fransa’dan “Gizli Toplantı”
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 Almanya, İngiltere ve Fransa yetkililerinin, 16 Aralık’ta gerçekleştirilecek AB Genel İşler Konseyi toplantısı sonuç bildirgesinde, Türkiye’nin AB müzakerelerinde 2 başlığının açılmasına ilişkin ifadelerin yer almasını sağlamak amacıyla gizli bir toplantı gerçekleştirdikleri iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “AB-Türkiye Başlıkları İçin Gizli Toplantı” başlıkları altında verdiği haberinde, İngiltere’nin Fransa Büyükelçiliği binasından geçtiğimiz Cuma günü gizli bir toplantı gerçekleştirildiğini ve toplantıda Türkiye’nin AB Müzakere başlıklarından ikisinin, 23 ve 24 numaralı başlıkların açılması konusunun ele alındığını yazdı.

Gazete, söz konusu gizli toplantıda Fransa’yı Dışişleri Bakanı Laurent Fabius’un temsil ettiği ve Almanya’nın daha temkinli davranarak, daha düşük bir düzeyde temsil edildiğini iddia etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Fabius’un son dönemde Türkiye’nin söz konusu müzakere başlıklarının açılmasından yana net tavır sergilediğini belirten gazete, Almanya’nın toplantıda temkinli davranmasına karşın aynı günün gecesi Brüksel’deki AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) toplantısında aynı temkinliliği göstermediğini yazdı.

Habere göre, COREPER toplantısında konuşan Almanya’nın Daimi Temsilcisi, Türkiye’nin AB Katılım sürecinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti ve İtalya dönem başkanlığının hazırladığı sonuç bildirgesine tam destek verdi.

Gazete, İngiltere ve İtalya Daimi Temsilcilerinin de COREPER toplantısında, ülkelerinin Türkiye’nin söz konusu iki müzakere başlığının açılmasından yana olduklarını ifade ettiklerini ve Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarına ilişkin hassasiyetini de bildiklerini dile getirdiklerini vurguladıklarını yazdı.

Gazete ayrıca, Kıbrıs Rum tarafının Türkiye’nin iki müzakere başlığının açılmasını reddettiğini ve Genel İşler Konseyi sonuç bildirgesinde Türkiye’nin yükümlülüklerine ilişkin ifadelerin güçlendirilmesini talep ettiğini hatırlattı.

Gazete ayrıca, 22 AB üyesi ülkenin Türkiye’nin iki müzakere başlığının açılmasını desteklediğini de savundu.

Gazete, bir diğer haberinde ise, DİSİ AP Milletvekili Lefteris Hristoforu’nun da dün yaptığı açıklamada, DİSİ’nin Türkiye’nin söz konusu müzakere başlıklarının açılmasına karşı olduğunu ve İtalya’nın bu girişiminden “şaşkınlık duyduğunu” açıkladığını yazdı

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