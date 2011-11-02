Alkolün azı bile kadınlara zarar

Brigham Kadın Hastanesi ile Harvard Tıp Fakültesinden bilimadamları, 28 yılı kapsayan araştırmada 105 bin 986 kişinin verilerini inceledi.

Meme kanserine yakalanma riskinin, haftada 3-6 kadeh alkol tüketenlerde, hiç alkol tüketmeyenlere göre yüzde 15, günde ortalama 2 kadeh tüketenlerde ise yüzde 51 arttığı görüldü.

18-40 yaşında alkol içmenin riski artırdırdığını da belirleyen bilimadamları, 40 yaşından sonra alkol tüketimi azaltılsa bile meme kanseri riskinin devam ettiğini vurguladı.

Sonuçları Amerikan Tıp Derneği'nin dergisi JAMA'da yayımlanan araştırmada bilimadamları, alkol tüketimi ve meme kanseri arasındaki bağlantının tam olarak anlaşılamadığını ancak riskin, alkolün

kandaki kadınlık hormonu seviyesini artırmasından kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.