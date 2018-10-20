Alkollü Araç Kullanımında “ab Birinciliği” Rum Gençlerinde





Lefkoşa, 20 Ekim 18 : Rum gençlerin, alkollü araç kullanımında “AB birincisi” olduğu bildirildi.Alithia gazetesi, “REACTION” tarafından dün yayınlanan verilere göre, 2013-2017 yılları arasında Güney Kıbrıs’ta alkollü araç kullanan 245 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 45 kişinin de ciddi şekilde yara aldığını yazdı.Haberde, alkollü şekilde kaza yaparak ölen kişilerin yüzde 28’ini gençlerin oluşturduğu kaydedildi.(GE/HÖ)