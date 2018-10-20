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Alkollü Araç Kullanımında “ab Birinciliği” Rum Gençlerinde

Lefkoşa, 20 Ekim 18 : Rum gençlerin, alkollü araç kullanımında “AB birincisi” olduğu bildirildi.

Alkollü Araç Kullanımında “ab Birinciliği” Rum Gençlerinde

Lefkoşa, 20 Ekim 18 : Rum gençlerin, alkollü araç kullanımında “AB birincisi” olduğu bildirildi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 08:42
Alkollü Araç Kullanımında “ab Birinciliği” Rum Gençlerinde
Lefkoşa, 20 Ekim 18 : Rum gençlerin, alkollü araç kullanımında “AB birincisi” olduğu bildirildi.
Alithia gazetesi, “REACTION” tarafından dün yayınlanan verilere göre, 2013-2017 yılları arasında Güney Kıbrıs’ta alkollü araç kullanan 245 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 45 kişinin de ciddi şekilde yara aldığını yazdı.
Haberde, alkollü şekilde kaza yaparak ölen kişilerin yüzde 28’ini gençlerin oluşturduğu kaydedildi.
(GE/HÖ)

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