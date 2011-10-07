Alkolizme karşı 10 ilaç yolda!

Büyük şirketler, alkolizme karşı yeni ilaçlar üretmek için çalışmalarına hız verdi. Çünkü, piyasadaki ilaçlar yetersiz kalıyor. Araştırmaları süren 24 ilaçtan 10’u umut vaat ediyor Çağın bir numaralı bağımlılığı sigaranın tahtını sallayan alkol, özellikle Batı ülkelerinde önemli bir sorun haline geldi.

Alkol alışkanlığı, direkt ya da dolaylı olarak her yıl bütün dünyada 2.3 milyon insanın yaşamına mal oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre bu, her yıl dünyada meydana gelen bütün ölümlerin yüzde 3.8’ine geliyor. Bu rakamlar alkolizmden ölümleri, güvensiz seksten ölümlerin hemen altına, kötü beslenmeden ölümlerin de hemen üstüne yerleştirerek, ‘ilk 10 neden’in arasına yerleştiriyor.

Alkolden ölümler, trafik kazaları, kronik karaciğer hastalıkları, çeşitli kanser türleri, akut alkol zehirlenmeleri, öldürücü alkol sendromu, kalp hastalıkları kılığında kapıyı çalarken, alkolden kaynaklanan trafik kazaları sonucu pek çok insan sakat kalıyor. Yeni hastalık yaratılır mı? Artan alkol kullanımı, ilaç firmalarının da iştahını kabartıyor. Araştırma laboratuarlarında uzmanlar 24 yeni ilaç üzerinde deneylerini sürdürüyor. Bunların 10’unda deneme aşaması yarılandı. ABD’deki Merck, Eli Lilly ve Alkermes firmasının da yer aldığı çalışmalar, sürekli olarak rapor yayımlayarak alkolizmin boyutlarını kamu oyuna duyuruyor.

Üç yeni ilaç geliştirmek için yoğun olarak çalışan Alkermes yetkilileri, bunlardan ikisinin tamamen yeni formüllerle üçüncüsünün de piyasada var olan bir ilacın yeni versiyonu olarak hazırlandığını açıkladı. Piyasayı yakından izleyenler ise, ilaç firmalarını yeni bir alana ilgi göstermeye başladıkları anda yeni bir ‘hastalık’ icat etmeye çalışmakla suçluyor. Bu durum bazı ilaçların ‘gerekliliği’ konusunda soru işaretleri yaratıyor. Buna karşı çıkanlar ise, her yeni ilacın yeni bir umut olduğunu ve milyonlarca insanı alkolizmin pençesinden kurtarabileceğini savunuyor.