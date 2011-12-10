Alaniçi'nde Kansere Karşı Farkındalık Ve Bilinçlendirme Semineri

Kanser Hastalarına Yardım Derneği katkılarıyla düzenlenen “Kansere Karşı Farkındalık ve Toplumu Bilinçlendirme Seminerleri” devam ediyor.

Bu çerçevede Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar’ın katılımıyla Alaniçi köyünde de seminer gerçekleştirildi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin tanıtımı, amacı ve aktiviteleri hakkında bilgilerle başlayan seminer, Mine Çağlar’ın sunumu ile devam etti.

Dernekten verilen bilgiye göre, seminerde, kanser türlerinin KKTC ve dünyada görülme sıklıkları hakkında bilgiler verildi. Çağlar, kanser hastalığının tanımını, oluşum mekanizmasını, belirtilerini, en sıklıkla görülen kanser türleri, görülme sıklığı, nedenleri, belirtileri ve erken tanı yönünden neler yapılması gerektiği ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve korunma yöntemlerini aktardı.

Çağlar’ın, kanser hastalığını erken tespit etmede bireyin önce kendi vücudunu tanıması için yapılması gerekenleri ve erken teşhisin sağlıklı yaşam şartlarını tekrar kazanmayı artırdığını anlattığı seminer, bilinçlendirici broşürlerin dağıtılması ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından son buldu.