Akkuyu’daki Nükleer Santral İnşası Rumların Gündeminde



Lefkoşa, 14 Temmuz 18 (T.AK): Güney Kıbrıs’ın, Akkuyu’da inşasına başlanan nükleer santral konusunda, uluslararası ve ikili düzeylerde tepki ve endişelerini dile getirdiği bildirildi.



Haravgi gazetesine göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, bir soru üzerine Rum Meclisi’ne yolladığı cevap mektubunda, Rum Hükümeti’nin, gerek uluslararası düzeyde, gerekse ikili ilişkilerinde, sistematik olarak, Akkuyu’da nükleer santrali inşası konusunu gündeme getirdiğini ifade etti.



Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın AB’deki Daimi Temsilcisi’nin, son gelişmeler -3 Nisan’da santralin temelinin atılması- üzerine, bahse konu santralin inşası ve faaliyet göstermesinden kaynaklanabilecek tehlikelere ilişkin endişelerini yeniden dile getirerek, AB’nin konuya daha etkin müdahil olmasını istediğini belirtti.



Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye ilişkin son ilerleme raporunda, Türkiye’nin, AB ile müzakereler çerçevesinde, ne enerji, ne de çevre konusunda, ilgili yükümlülüklerine uymadığının saptandığını söyleyen Hristodulidis, konunun, Daimi Temsilci tarafından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun da gündemine getirildiğini savundu.



Hristodulidis, ayrıca, nisan ayında Rus mevkidaşıyla yaptığı görüşmede konunun gündeme getirildiğini vurgulayarak, kendisinin, ortak basın toplantısında da bundan söz ettiğini belirtti.



(HC/YIL)

