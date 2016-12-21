Güney Kıbrıs:
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21 Aralık 2016 Çarşamba 07:51

Akıncı’ya Yanıt Sözcü Vekilinden Geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Al-Jazeera Türk” televizyon kanalına Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı açıklamalar Rum basınında geniş yer bulurken, Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Viktoras Papadopulos’tan Akıncı’ya yanıt geldi.

Akıncı'ya Yanıt Sözcü Vekilinden Geldi
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Al-Jazeera Türk” televizyon kanalına Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı açıklamalar Rum basınında geniş yer bulurken, Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Viktoras Papadopulos’tan Akıncı’ya yanıt geldi.

Fileleftheros gazetesi, “Cenevre’den Referanduma – Akıncı Anlaşmaya Varılırsa Tarih Belirlenmesinden Söz Etti” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Al-Jazeera Türk” televizyon kanalına Cenevre zirvesi öncesinde açıklamalarda bulunduğunu aktardı.

Akıncı’nın açıklamalarına geniş yer veren gazete, Cenevre’de “referandumlar için tarih belirlenmesini talep edeceğini” söylediğini ve Cenevre’de sonuca ulaşılmaması durumunda böyle bir fırsatın bir daha yakalanmasının zor olacağını ifade ettiğini aktardı.

Gazete, Akıncı’nın söz konusu açıklamalarına Rum hükümetinin yanıtının, sözcü vekili Viktoras Papadopulos tarafından geldiğini; Papadopulos’un dün konuya ilişkin açıklamasında, “arzu edilen çözümün, üzerinde uzlaşıya varılan çerçevenin ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu ve çözümden sonra da üyesi olmayı sürdüreceği AB değer ve ilkelerinin dışına çıkamayacağın” söylediğini yazdı.

Papadopulos, “Tüm çevrelere ve özellikle de Kıbrıs Türk tarafına, açıklamalar yapmak yerine, Cenevre’de gerçekten başarılı olmak imkanını sağlamak için, mevcut görüş ayrılıklarını azaltma hedefine odaklanmamız gerektiğini söylüyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Kıbrıs Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in insan haklarına ilişkin düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada “Kıbrıs sorununun adalet ve insan haklarıyla doğrudan ilişkili bir sorun olduğunu” söylediğini yazdı.

Habere göre Mavroyannis konuşmasının diğer kısımlarında, insan haklarına genel değerlendirmede bulunurken, gazete Kıbrıs Rum müzakerecinin konuşması sonrasında katılımcılarla sohbet ettiği ve insan hakları ile Kıbrıs müzakerelerine ilişkin birçok soruyu yanıtladığını belirtti.

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AkıncıSözcü Vekili
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