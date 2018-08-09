Akıncı’nın Erenköy’deki Konuşması Rum Gazetelerinde…

ORTAK SAHİPLİK VE ORTAKLIK İFADELERİNİN YORUMLU ŞEKİLDE ÖNE ÇIKARILDIĞI BAŞLIKLAR KULLANILDI



RUM SİYASİ PARTİLERİ, ERENKÖY’DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENMESİNİ KIBRIS SORUNUYLA İLİŞKİLENDİREREK ELEŞTİRDİ



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Erenköy Direnişi’nin 54’üncü yıldönümünde Erenköy’de düzenlenen anma töreni, törende yapılan konuşmalar ve Rum siyasi partilerinin gün dolayısıyla yaptığı kınama açıklamaları bugünkü gazetelerde geniş yer buldu.

Gazeteler, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, törende yaptığı konuşmaya, “geleceğin nesillerini artık huzur ve kalıcı barış içerisinde yaşatmak istiyorsak, bu topraklarda birbirimize tahakküm etme tavırlarını bir yana bırakalım. Bu Ada’nın ortak eşit sahipliği gerçeğini artık içinize sindiriniz. Geleceğe bu bakış açısıyla birlikte yürümenin yollarını bulalım” mesajını öne çıkararak, çeşitli başlıklarla yer verdi.

Fileleftheros geniş ölçekli haberini, fotoğraflı verdiği birinci sayfasından “Akıncı Kokkina’da: ‘Kıbrıslı Türkler Haklarını Teslim Etmeyecek”, yarım sayfayı aşkın ölçekte detaylandırdığı iç sayfasında da “Ortak Sahiplikte Israr Ediyor… Mustafa Akıncı Kokkina’dan (Erenköy) Kıbrıslı Rumlar İle Eşitlik Öne Sürüyor… Doğal Gazda Da Ortaklık!... 1131 Kıbrıslı Türk Kokkina Cebinde” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Politis “Yine Kokkina’da… Bir Kez Daha Kıbrıslı Türkler Kutlama Yaptı, Kıbrıslı Rumlar Yas Tuttu… Akıncı: Dayatma Olmadan Ortak Yol Bulalım” başlığıyla aktardığı haberinde, Dillirga olaylarının, “General Grivas komutası altındaki RMMO ve Yunan ordusu kuvvetlerinin, müzakereler devam ederken silah ithali yapılmasını engellemek için Erenköy cebine saldırması, Türkiye’nin de bombardımanla karşılık vermesiyle yaşandığını” yazdı.

Alihtia haberi “Kokkina’dan Ortak Sahiplik Mesajları” başlığıyla aktardı ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıslı Türklerin haklarını, Ada’nın iki sahibinden biri olduklarını söyleyerek dile getirdiğine dikkat çekti.

Haravgi, Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını “Akıncı: Ortak Yol Bulalım… ‘Birbirimize Tahakküm Etme Tavırlarını Bırakalım’” başlığıyla aktarırken, dünkü törene katılanların Erenköy’e ulaşımıyla ilgili detayları da “Kıbrıslı Türklerin Kokkina’daki ‘Kutlamaları’… 61 Minibüsün Taşıdığı Bin 131 Kıbrıslı Türk katıldı” başlığıyla aktardı.

“BUGÜN DİLLİRGA BÖLGESİ VE KIRBIS’IN GENELİ İÇİN KORKUNÇ BİR GÜN”

Gazeteye göre, Aşağı Pirgo İhtiyar Heyeti Başkanı Nikos Kleanthus Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada “Bugün Dillirga sınır bölgesi ve Kıbrıs’ın geneli için korkunç bir gün. Dillirga, bölgeyi Türk yayılmacılığından koruma ve özgür tutma çabasında ağır bir bedel ödedi” dedi.

Fileleftheros, Rum siyasi partilerinin Erenköy Direnişi’nin yıldönümü, düzenlenen tören ve Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarını “Partiler Bombardımanları Hatırlayıp Ölenleri Onurlandırıyor” başlığıyla aktardı.

“BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ CANAVARLIĞIN KARA YILDÖNÜMÜ”

Habere göre DİSİ, Dillirga bölgesinde gerçekleştirilen bombardımanı “benzeri görülmemiş canavarlık” ve 8 Ağustos 1964’ü de “kara yıldönümü” diye nitelediği açıklamasında “herhangi bir kutlama düzenlenmesi Uluslararası Hukuka ve ölen sivillerin anısına hoyratça tahriktir” iddiasında bulunarak “üzüntü” belirtti, özetle şunlara yer verdi:

“Vatanı savunmak için kahramanca ölen Milli Muhafızlara ve vatandaşlara onur borcumuz var. Kıbrıs Cumhuriyeti Türk isyanını da Dillirga’daki bombardımanı da 1974’teki Türk istilasını da, kendisini tasfiye etmeyi hedefleyen çeşitli ‘çözüm’ planlarını da yaşadı, Kıbrıs’ın Türkleştirilmesi çabalarını durduran kaya olduğunu gösterdi. Politikamızın ana ayağı Kıbrıs Cumhuriyeti’ni korumaktır. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamını açıkça öngörmeyecek bir çözümü kabul etmeyeceğiz.”

“MÜDAHALE HAKKININ KABUL EDİLMESİ 64’ÜN TEKRARINA ZEMİN SAĞLAMAKLA EŞDEĞER”

Dayanışma Hareketi “Trajik Dillirga olayları bize, Kıbrıs’taki müdahale haklarını kullandığında Türkiye’nin gerçek yüzünü hatırlatıyor” ifadesine yer verdiği açıklamada “Kıbrıs Rum tarafının Türk garantilerini, müdahale haklarını ve Türk ordusunu kabul etmesi, 1964’te Dillirga’da cereyan eden trajik olayların tekrarlanması için Türkiye’ye zemin sağlamasıyla eşdeğerdir” iddiasını ortaya koydu.

“NİHAİ ZAFERE VE KURTULUŞA KADAR ARZU EDİLEN HEDEF”

Vatandaşlar İttifakı tarafından yayımlanan açıklamada “Türkler, şiddetlerini ve aşırılıklarını ‘onurlandırarak’ kesintisiz bir şekilde ortak duyguyu kışkırtıyor. Türk işgalini, kolonizasyonu ve garantileri sonlandırma mücadelesinin, nihai zafere ve kurtuluşa kadar arzu edilen hedef olduğunu unutmuyoruz” dedi.

“HÜKÜMET KOKKİNA KONUSUNDA ÇOK DAHA TALEPKAR OLMALI”

Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis ise “Türkiye’nin 1964’te Kıbrıs’ı bombardımanla, kadın ve çocukları öldürerek gerçekleştirdiği ilk işgalinin kutlanması, Kıbrıs Türk liderliğinin ve Türk işgal ordusunun şovenizm ve militarizm yolunda yürüdüğünün göstergesidir. Kıbrıs hükümeti Kokkina konusunda çok daha talepkar olmalıdır. Askerî bir üs bulunduruluyor olması da, böyle bir tören yapmak için Poli, Hrisofu ve Dillirga’yı, bütün bir bölgeyi incitmeleri de skandaldır” ifadelerini kullandı.

