Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le New York’tayken yaptığı telefon görüşmesine dair açıklamaları, Rum basınında da yankı buldu.

Alithia gazetesi “Anastasiadis’le Görüşmeye Hazır” başlığıyla verdiği haberinde, Akıncı’nın Anastasiadis’le, aralarında geçen telefon görüşmesinin detaylarını anlattığı açıklamasını aktardı.



Habere göre Akıncı, telefon görüşmesinde, Anastasiadis’in kendisine görüşmeleri önerisinde bulunduğunu, kendisinin de olumsuz yanıt vermediği belirtti.



Akıncı ancak devamında görüşmelerinin eski müzakere süreçlerinin devam ettiği algısı, ayrıca halka yanlış mesajlar vermek istemediği şekildeki görüşünü dile getirdi.



Diğer gazeteler haberi şu başlıklarla verdi:



Politis: “Mustafa Akıncı Başkanı Görecek”



Haravgi: “İki Liderin Görüşmesi İhtimali Açık”



ANASTASİADİS’TEN YORUM



Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Akıncı Olumsuz” başlığıyla verdiği haberinde, Anastasiadis dün de dün yaptığı açıklamalarda Akıncı’ya yaptığı çağrıya değindiğini yazdı.



Habere göre Anastasiadis, kendisinin New York’ta Akıncı’yı arayarak bir kahve için de olsa buluşmaları ve vatanın gidişatıyla ilgili bazı konularda görüş alışverişinde bulunmaları çağrısında bulunduğunu söyledi.



Akıncı’nın olumsuz yanıt vermediğini, ancak görüşmelerin yeniden başladığına dair bir izlenim vermek istemediğini söylediğini belirten Anastasiadis, Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşmek istediğini, ancak sebebini bilmediğini ifade etti.



(Görüşme konusu) sınır kapıları ile ilgiliyse üzerinde anlaşılanlara uyulması gerektiğini kaydeden Anastasiadis, “Biz 15 Temmuz’dan bu yana hazırdık” dedi.



Kıbrıs Türk tarafının yakın zamanda çalışmalarını tamamlandığından söz eden Anastasiadis, ancak taşınması gereken askeri nöbet kulübesinin engel olmaya devam ettiğini savundu.