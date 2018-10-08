banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95110
ALTIN
235.803
DOLAR
6.1411
STERLİN
7.9829
EURO
7.0415
2 bin TL para cezasına mahkum edildi
2 BİN TL PARA CEZASINA...
Dikkatsizlik kazaya neden oldu
DİKKATSİZLİK KAZAYA NEDEN OLDU
KTAMS: “Yeni Cezaevi Binası En Erken Zamanda Şart”
KTAMS: "YENİ CEZAEVİ BİNASI EN...
KTAMS Yarın Tam Gün Grev Yapıyor
KTAMS YARIN TAM GÜN GREV...
banner282
Flaş Haber
Saldırganlar sokakta geziyor
Kapat

Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında

Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında

08 Ekim 2018 Pazartesi 08:58
Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le New York’tayken yaptığı telefon görüşmesine dair açıklamaları, Rum basınında da yankı buldu. 

Alithia gazetesi “Anastasiadis’le Görüşmeye Hazır” başlığıyla verdiği haberinde, Akıncı’nın Anastasiadis’le, aralarında geçen telefon görüşmesinin detaylarını anlattığı açıklamasını aktardı. 

Habere göre Akıncı, telefon görüşmesinde, Anastasiadis’in kendisine görüşmeleri önerisinde bulunduğunu, kendisinin de olumsuz yanıt vermediği belirtti. 

Akıncı ancak devamında görüşmelerinin eski müzakere süreçlerinin devam ettiği algısı, ayrıca halka yanlış mesajlar vermek istemediği şekildeki görüşünü dile getirdi. 

Diğer gazeteler haberi şu başlıklarla verdi: 

Politis: “Mustafa Akıncı Başkanı Görecek”

Haravgi: “İki Liderin Görüşmesi İhtimali Açık”

ANASTASİADİS’TEN YORUM 

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Akıncı Olumsuz” başlığıyla verdiği haberinde, Anastasiadis dün de dün yaptığı açıklamalarda Akıncı’ya yaptığı çağrıya değindiğini yazdı. 

Habere göre Anastasiadis, kendisinin New York’ta Akıncı’yı arayarak bir kahve için de olsa buluşmaları ve vatanın gidişatıyla ilgili bazı konularda görüş alışverişinde bulunmaları çağrısında bulunduğunu söyledi. 

Akıncı’nın olumsuz yanıt vermediğini, ancak görüşmelerin yeniden başladığına dair bir izlenim vermek istemediğini söylediğini belirten Anastasiadis, Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşmek istediğini, ancak sebebini bilmediğini ifade etti. 

(Görüşme konusu) sınır kapıları ile ilgiliyse üzerinde anlaşılanlara uyulması gerektiğini kaydeden Anastasiadis, “Biz 15 Temmuz’dan bu yana hazırdık” dedi. 
 
Kıbrıs Türk tarafının yakın zamanda çalışmalarını tamamlandığından söz eden Anastasiadis, ancak taşınması gereken askeri nöbet kulübesinin engel olmaya devam ettiğini savundu. 

Son Güncelleme: 08.10.2018 12:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis Rum Ulusal Konseyi’ni Bilgilendirdi
Anastasiadis Rum Ulusal Konseyi’ni Bilgilendirdi
Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında
Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında
“Taksi Larnaka’yı Ercan’a Bağlıyor… Girne Güzergahına Da”
“Taksi Larnaka’yı Ercan’a Bağlıyor… Girne Güzergahına Da”
Anastasiadis: “Maraş İyi Niyet Göstergesi”
Anastasiadis: “Maraş İyi Niyet Göstergesi”
Güney Kıbrıs Doğurganlık Sorununda AB İçerisinde 4’üncü Sırada
Güney Kıbrıs Doğurganlık Sorununda AB İçerisinde 4’üncü Sırada
Kıbrıs Sorunu Saray İle İktidar Partisinin Arasını Açtı
Kıbrıs Sorunu Saray İle İktidar Partisinin Arasını Açtı
Neofitu, Maronit Köylerini Ziyaret Etti
Neofitu, Maronit Köylerini Ziyaret Etti
Hristodulidis Barselona’da Foruma Katılıyor
Hristodulidis Barselona’da Foruma Katılıyor
Averof Neofitu Uyardı…
Averof Neofitu Uyardı…
Stelios Hacıyoannu: “Çözüm Ekonomiye İvme Kazandırabilir”
Stelios Hacıyoannu: “Çözüm Ekonomiye İvme Kazandırabilir”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim