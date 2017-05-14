Akıncılar’ın Yeni Yolu Rum Basınında

ALİTHİA MUHABİRLERİ AKINCILAR KÖYLÜLERİYLE RÖPORTAJ YAPTI

Akıncılar köyüne ulaşımı kolaylaştıran yeni yolla köyün artık Kıbrıslı Rumlarca da ziyaret ediliyor olması, bugünkü Rum basını haberlerine de yansıdı.

Alithia gazetesi muhabirlerinin geçtiğimiz çarşamba günü Akıncılar’ı ziyaretlerinde yaptıkları röportajlar, bugün yayımlandı.

Gazete “54 Yıl Sonra Kıbrıslı Rumlar İçin de Ulaşılabilir… Lurucina (Akıncılar) İçin Timbu (Ercan) Bölgesinde Askeri Bölge Dışından Yeni Geçit” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, muhabirlerinin geçtiğimiz çarşamba günü bir tanıdıklarının yardımıyla Akıncılar’a gittiklerini ve köyü gezerek, köy sakinleriyle röportajlar yaptıklarını yazdı.

Gazete, fotoğraflarla aktardığı haberinde, Akıncılar köyünün tarihçesine yer verirken, köyde küçük büyük herkesin Rumca konuştuğunu ve köy sakinlerinin, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasını istediğini kaydetti.

Haberde, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros’un da sözlerine yer verilerek, Barbaros’un, köyün Rumların erişimine açılmış olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ettiği belirtildi.